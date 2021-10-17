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Sabores do Brasil

Que tal uma moqueca baiana de camarão? Aprenda a receita

Renda-se à riqueza de sabores de um dos pratos mais famosos da Bahia, que contém leite de coco, pimentão e azeite de dendê
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

17 out 2021 às 02:00

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 02:00

Moqueca baiana de camarão do Cana Brava Resort, em Ilhéus-BA
A moqueca pode ser acompanhada de arroz e farofa de dendê Crédito: Cana Brava Resort/Divulgação
Vem de Ilhéus, no Sul da Bahia, a receita de moqueca com sabores intensos e aromas únicos que você confere abaixo. Apesar da célebre disputa entre as moquecas capixaba e baiana pela preferência dos brasileiros, há de se reconhecer que o tempero da terra de Jorge Amado também tem seu lugar.   

MOQUECA BAIANA DE CAMARÃO

INGREDIENTES:
  • 1 kg de filé de camarão
  • 4 colheres (sopa) de azeite de oliva
  • Suco de 2 limões
  • 2 dentes de alho
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 1 xícara de leite de coco (natural)
  • 2 tomates maduros cortados em rodelas
  • 2 cebolas cortadas em rodelas e separadas em anéis
  • 2 colheres (sopa) de azeite de dendê
  • 1 maço de coentro picado
  • 1 pimentão vermelho sem sementes, cortado em rodelas
  • 1 pimenta doce
  • 1 pimenta-de-cheiro
MODO DE PREPARO:
  1. Amasse o alho com sal, pimenta-do-reino a gosto e o suco de limão. 
  2. Tempere os camarões e deixe pegar tempero por 30 minutos. 
  3. No fundo de uma panela de barro, coloque duas rodelas grandes de cebola (elas evitam que os camarões queimem) e acrescente sobre elas os camarões que ficaram marinando no limão com pimenta.
  4. Adicione também os anéis de cebola, o pimentão e os tomates. 
  5. No centro, coloque as pimentas, espalhe o coentro por cima, regue com azeite de oliva e acrescente o sal. 
  6. Leve ao fogo, mantendo a panela tampada, e deixe cozinhar por uns 15 minutos. 
  7. Acrescente o leite de coco, o azeite de dendê e deixe começar a ferver. 
  8. Retire do fogo e sirva com arroz branco, farofa de dendê e molho com pimenta-de-cheiro.
Fonte: Cana Brava Resort. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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