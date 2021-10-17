Que tal uma moqueca baiana de camarão? Aprenda a receita

Vem de Ilhéus, no Sul da Bahia, a receita de moqueca com sabores intensos e aromas únicos que você confere abaixo. Apesar da célebre disputa entre as moquecas capixaba e baiana pela preferência dos brasileiros, há de se reconhecer que o tempero da terra de Jorge Amado também tem seu lugar.
MOQUECA BAIANA DE CAMARÃO
INGREDIENTES:
- 1 kg de filé de camarão
- 4 colheres (sopa) de azeite de oliva
- Suco de 2 limões
- 2 dentes de alho
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 1 xícara de leite de coco (natural)
- 2 tomates maduros cortados em rodelas
- 2 cebolas cortadas em rodelas e separadas em anéis
- 2 colheres (sopa) de azeite de dendê
- 1 maço de coentro picado
- 1 pimentão vermelho sem sementes, cortado em rodelas
- 1 pimenta doce
- 1 pimenta-de-cheiro
MODO DE PREPARO:
- Amasse o alho com sal, pimenta-do-reino a gosto e o suco de limão.
- Tempere os camarões e deixe pegar tempero por 30 minutos.
- No fundo de uma panela de barro, coloque duas rodelas grandes de cebola (elas evitam que os camarões queimem) e acrescente sobre elas os camarões que ficaram marinando no limão com pimenta.
- Adicione também os anéis de cebola, o pimentão e os tomates.
- No centro, coloque as pimentas, espalhe o coentro por cima, regue com azeite de oliva e acrescente o sal.
- Leve ao fogo, mantendo a panela tampada, e deixe cozinhar por uns 15 minutos.
- Acrescente o leite de coco, o azeite de dendê e deixe começar a ferver.
- Retire do fogo e sirva com arroz branco, farofa de dendê e molho com pimenta-de-cheiro.
Fonte: Cana Brava Resort. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.