Que tal uma moqueca baiana de camarão? Aprenda a receita

Amasse o alho com sal, pimenta-do-reino a gosto e o suco de limão.

Tempere os camarões e deixe pegar tempero por 30 minutos.

No fundo de uma panela de barro, coloque duas rodelas grandes de cebola (elas evitam que os camarões queimem) e acrescente sobre elas os camarões que ficaram marinando no limão com pimenta.

Adicione também os anéis de cebola, o pimentão e os tomates.

No centro, coloque as pimentas, espalhe o coentro por cima, regue com azeite de oliva e acrescente o sal.

Leve ao fogo, mantendo a panela tampada, e deixe cozinhar por uns 15 minutos.

Acrescente o leite de coco, o azeite de dendê e deixe começar a ferver.