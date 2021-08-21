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Pronto em 20 minutos

Camarão à grega: conheça receita de tradicional restaurante do ES

Servido no Caranguejo do Assis, em Vila Velha, o prato é uma sugestão do chef Renato Fabem que rende duas porções individuais

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

21 ago 2021 às 02:00
Camarão à grega, prato do restaurante Caranguejo do Assis
Camarão à grega: dica de preparo para o fim de semana   Crédito: Alfa Comunicação/Divulgação
Arroz à grega é um prato que, apesar do nome, surgiu no Brasil. Muito famosa nos anos 1970 e 1980, a receita sobrevive em cardápios pelo país afora, e no Espírito Santo é figura fácil em alguns dos restaurantes mais tradicionais do litoral.
Um deles, o Caranguejo do Assis, em Vila Velha, uniu o arroz colorido retrô a um dos quitutes mais aclamados do local, o camarão à milanesa. Para quem anima de preparar em casa, o chef Renato Fabem mostra a seguir o passo-a-passo da porção para duas pessoas.

CAMARÃO À GREGA

Rendimento: duas porções individuais
Tempo de preparo: 20 minutos (com o arroz já cozido)
Nível: médio
INGREDIENTES: 
  • Para o arroz à grega:
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 2 dentes de alho espremidos
  • ½ cebola pequena picada
  • 200g de arroz cozido
  • ½ pimentão médio picado
  • 1 cenoura pequena ralada
  • 100g de presunto picado
  • Uva passas a gosto
  • Salsinha picada
  • Para o camarão:
  • 300g de camarões cinza limpos e sem casca
  • 1 limão (suco)
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Sal a gosto
  • 2 dentes de alho espremidos
  • 2 ovos ligeiramente batidos
  • Farinha de trigo para polvilhar
  • Farinha de rosca
  • Óleo para fritar
MODO DE PREPARO (arroz à grega):
  1. Em uma panela média, coloque a manteiga e leve ao fogo alto para aquecer. 
  2. Junte o alho e a cebola e refogue por dois minutos, ou até a cebola ficar transparente.
  3. Acrescente o pimentão picado, a cenoura ralada e o presunto, e refogue por mais dois minutos. 
  4. Acrescente o arroz, a salsinha e as uvas passas, misture e reserve.
MODO DE PREPARO (camarões empanados):
  1. Tempere o camarão com o limão, o sal, o alho e a pimenta. 
  2. Em seguida, empane os camarões passando-os na farinha de trigo, em seguida no ovo batido e depois na farinha de rosca.
  3. Frite os camarões em óleo quente e escorra bem em papel toalha.
  4. Sirva quente com arroz à grega.
Fonte: chef Renato Fabem, do restaurante Caranguejo do Assis. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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