Camarão à grega: conheça receita de tradicional restaurante do ES

Arroz à grega é um prato que, apesar do nome, surgiu no Brasil. Muito famosa nos anos 1970 e 1980, a receita sobrevive em cardápios pelo país afora, e no Espírito Santo é figura fácil em alguns dos restaurantes mais tradicionais do litoral.
Um deles, o Caranguejo do Assis, em Vila Velha, uniu o arroz colorido retrô a um dos quitutes mais aclamados do local, o camarão à milanesa. Para quem anima de preparar em casa, o chef Renato Fabem mostra a seguir o passo-a-passo da porção para duas pessoas.
CAMARÃO À GREGA
Rendimento: duas porções individuais
Tempo de preparo: 20 minutos (com o arroz já cozido)
Nível: médio
Tempo de preparo: 20 minutos (com o arroz já cozido)
Nível: médio
INGREDIENTES:
- Para o arroz à grega:
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 2 dentes de alho espremidos
- ½ cebola pequena picada
- 200g de arroz cozido
- ½ pimentão médio picado
- 1 cenoura pequena ralada
- 100g de presunto picado
- Uva passas a gosto
- Salsinha picada
- Para o camarão:
- 300g de camarões cinza limpos e sem casca
- 1 limão (suco)
- Pimenta-do-reino a gosto
- Sal a gosto
- 2 dentes de alho espremidos
- 2 ovos ligeiramente batidos
- Farinha de trigo para polvilhar
- Farinha de rosca
- Óleo para fritar
MODO DE PREPARO (arroz à grega):
- Em uma panela média, coloque a manteiga e leve ao fogo alto para aquecer.
- Junte o alho e a cebola e refogue por dois minutos, ou até a cebola ficar transparente.
- Acrescente o pimentão picado, a cenoura ralada e o presunto, e refogue por mais dois minutos.
- Acrescente o arroz, a salsinha e as uvas passas, misture e reserve.
MODO DE PREPARO (camarões empanados):
- Tempere o camarão com o limão, o sal, o alho e a pimenta.
- Em seguida, empane os camarões passando-os na farinha de trigo, em seguida no ovo batido e depois na farinha de rosca.
- Frite os camarões em óleo quente e escorra bem em papel toalha.
- Sirva quente com arroz à grega.
Fonte: chef Renato Fabem, do restaurante Caranguejo do Assis. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.