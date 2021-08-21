Camarão à grega: conheça receita de tradicional restaurante do ES

Camarão à grega: dica de preparo para o fim de semana Crédito: Alfa Comunicação/Divulgação

Arroz à grega é um prato que, apesar do nome, surgiu no Brasil. Muito famosa nos anos 1970 e 1980, a receita sobrevive em cardápios pelo país afora, e no Espírito Santo é figura fácil em alguns dos restaurantes mais tradicionais do litoral.

Um deles, o Caranguejo do Assis, em Vila Velha, uniu o arroz colorido retrô a um dos quitutes mais aclamados do local, o camarão à milanesa. Para quem anima de preparar em casa, o chef Renato Fabem mostra a seguir o passo-a-passo da porção para duas pessoas.

CAMARÃO À GREGA

Rendimento: duas porções individuais

Tempo de preparo: 20 minutos (com o arroz já cozido)

Nível: médio



INGREDIENTES:

Para o arroz à grega:

2 colheres (sopa) de manteiga



2 dentes de alho espremidos



½ cebola pequena picada



200g de arroz cozido

½ pimentão médio picado



1 cenoura pequena ralada



100g de presunto picado



Uva passas a gosto



Salsinha picada

Para o camarão:

300g de camarões cinza limpos e sem casca



1 limão (suco)



Pimenta-do-reino a gosto



Sal a gosto



2 dentes de alho espremidos



2 ovos ligeiramente batidos



Farinha de trigo para polvilhar



Farinha de rosca



Óleo para fritar



MODO DE PREPARO (arroz à grega):

Em uma panela média, coloque a manteiga e leve ao fogo alto para aquecer. Junte o alho e a cebola e refogue por dois minutos, ou até a cebola ficar transparente. Acrescente o pimentão picado, a cenoura ralada e o presunto, e refogue por mais dois minutos. Acrescente o arroz, a salsinha e as uvas passas, misture e reserve.



MODO DE PREPARO (camarões empanados):

Tempere o camarão com o limão, o sal, o alho e a pimenta. Em seguida, empane os camarões passando-os na farinha de trigo, em seguida no ovo batido e depois na farinha de rosca.

Frite os camarões em óleo quente e escorra bem em papel toalha.

Sirva quente com arroz à grega.

