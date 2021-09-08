Da moqueca ao kiéber, 7 pratos que são símbolos de Vitória

FEIJOADA DO SPETACOLLO

Em Vitória, não se fala sobre moqueca sem citar o Pirão, há 40 anos o mais célebre endereço do prato na cidade. Tradição do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, a casa atrai diversas gerações de capixabas, além de personalidades e turistas. Seu fundador, Hercílio Alves da Silva Filho, o Pirão, pertence à família que comanda, desde 1952, o restaurante São Pedro, outro marco da cozinha capixaba. Na foto, uma receita que é especialidade do Pirão: moqueca de garoupa salgada com banana-da-terra. Rua Joaquim Lírio, 753, Praia do Canto. (27) 3227-1165. FOTO: Camila Luz

O Ceará Bar existe há mais de 60 anos, mas o petisco que lhe deu fama só está no cardápio há 20. “Antes de vendermos pastel, o bar tinha apenas peixe frito, que demorava para sair, pois só havia uma frigideira e duas bocas de fogão. Foi uma solução de comida rápida, até que os clientes elogiaram e virou carro-chefe”, lembra Lourival Nepomuceno Filho, o Ceará. O pastéis de siri e de camarão são os mais famosos do cardápio. Av. Paulino Muller, 916, Jucutuquara. (27) 3223-7953. FOTO: Ari Oliveira

Com três camadas de carne e uma pururuca irresistível, o torresmo do Bar do Pezão é referência entre boêmios de Vitória. Há sete anos, um dos donos da casa, José Antônio Tonon, o Pezão, aprimorou a receita. “Para servir uma porção maior e mais carnuda, difícil de achar em supermercado, encomendamos de um fornecedor que faz o corte do nosso jeito”, explica Pezão. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1141, Jardim da Penha. (27) 99788- 2995. FOTO: Fabio Machado

Além do pôr do sol deslumbrante, a Ilha das Caieiras tem como atrativo a torta capixaba, servida o ano inteiro em restaurantes do bairro. Todos os anos, no feriado da Semana Santa, o prato ganha um festival em sua homenagem. O evento acontece na pracinha em frente ao Museu do Pescador e reúne cerca de 30 barracas de desfiadeiras de siri e marisqueiras, que comercializam a torta em porções de diversos tamanhos. FOTO: Vitor Jubini

Filezinhos de frango empanados e enrolados com queijo e presunto, acompanhados por molho de maionese temperada: quem mora em Vitória e não conhece esse clássico petisco do Abertura? O Kiéber, que ganhou versões até em estabelecimentos do interior do Estado, nasceu junto com o bar há 25 anos e até hoje é o carro-chefe. Jardim da Penha: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89. Praia do Canto: Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo. Jardim Camburi: Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 720. (27) 3315-0018. FOTO: Ari Oliveira

A lanchonete Juninho Pão de Queijo, apesar do nome, sempre teve as coxinhas como protagonistas. Recheadas de frango ou de camarão, com queijo cremoso, elas são um símbolo gastronômico de Jardim da Penha. A família Chen está no comando da casa desde 1980 e não abre mão da qualidade para manter suas coxinhas entre as mais queridas da Capital. Rua Eugenílio Ramos, 44, Jardim da Penha. (27) 3225-5635. FOTO: Fabio Machado

