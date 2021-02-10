Relembre as escolas de samba campeãs do Carnaval de Vitória desde 2002

Desfile da Boa Vista, que foi a campeã do Carnaval de Vitória em 2020 Crédito: Rodrigo Gavini

Tradicionalmente realizado uma semana antes do início da folia nos sambódromos do país, o desfile das escolas de samba de Vitória é conhecido por abrir o carnaval no Brasil. Se não fosse a pandemia do novo coronavírus que impediu o evento no Sambão do Povo, nesta quarta-feira (10) seria definida a grande campeã capixaba.

Mas o Carnaval de Vitória nem sempre foi o primeiro do país. A pesquisadora de carnavais e comentarista de desfiles de escolas de samba Iamara Nascimento explicou que essa tradição começou em 1998, depois de cinco anos sem a folia na Capital. O retorno dos desfiles aconteceu sem seu palco principal, o Sambão do Povo , que, segundo Iamara, não estava em condições de receber a festa.

"O fato do nosso carnaval acontecer uma semana antes é maravilhoso! Temos tempo para curtir dois carnavais. Essa ideia veio em 1998, com a volta dos desfiles das escolas de samba e estamos aí até hoje, o carnaval do Brasil começa aqui. Nós ficamos de 1992 até 1997 sem ter carnaval, sem ter desfile das escolas de samba. Quando chegou em 1998, o então prefeito Luiz Paulo (Vellozo Lucas) resolveu colocar as escolas na rua, só que foi na Avenida Jerônimo Monteiro, porque o Sambão do Povo não estava em condições. Nós ficamos desfilando de 1998 a 2001 sem ter concurso e não eram todas as escolas, eram apenas algumas", explicou.

A partir de 2002, as escolas de samba retornaram ao Sambão do Povo e o concurso foi retomado para que a campeã do Carnaval de Vitória fosse coroada. Desde então, três agremiações têm dominado os títulos: Boa Vista, MUG e Unidos de Jucutuquara. Iamara lembrou que, no início do milênio, MUG e Jucutuquara dominaram os carnavais. A partir de 2010, porém, a Boa Vista entrou no páreo, o que, para a pesquisadora, foi uma surpresa.

"Nos anos 2000 era a dobradinha Jucutuquara e MUG. A Jucutuquara alcançou o tetra campeonato em 2006, 2007, 2008 e 2009, com excelentes carnavais. Em 2010, quando todo mundo pensava que continuaria a disputa entre Jucutuquara e MUG, quem ganhou o carnaval foi a Boa Vista, com o tema ‘Nem Tudo que Reluz é Ouro’. Foi uma surpresa para todo mundo, porque a Boa Vista é uma escola de Cariacica, era mais simples e ganhou o carnaval de 2010. E aí começa a era da segunda década do milênio. Jucutuquara sai do páreo e a dobradinha fica entre Boa Vista e MUG", destacou a pesquisadora.

CHAMADO DE CHUVA

O Carnaval de Vitória é um dos mais tradicionais e, de acordo com Iamara, já foi um dos maiores do Brasil. Dentre as principais lembranças, a pesquisadora citou o retorno das escolas de samba ao Sambão do Povo, em 2002, que coroou a Jucutuquara como campeã. A história desse Carnaval, porém, começa um ano antes, ainda sem os concursos, com um samba-enredo curioso da Piedade.

"O interessante é que, em 2001, a Piedade fez um enredo que o samba era mais ou menos assim: ‘Vai chover, relampejar, a terra vai tremer, o bicho vai pegar. Ninguém vai contar história, hoje eu quero é sambar’. E a escola desfilou quase 10h da manhã, debaixo de um sol quente, ardendo, não caiu uma gota de chuva", relembrou a pesquisadora.

Carnaval de Vitória 2020: desfile da escola de samba Unidos de Jucutuquara, no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira

No ano seguinte, no retorno ao Sambão do Povo e com o primeiro campeonato de escolas de samba desde 1991, o pedido da Piedade foi atendido. Iamara contou que, no momento em que a escola entrou na avenida, uma chuva torrencial caiu sobre Vitória, o que não atrapalhou a festa. Mas o título ficou mesmo com a escola rival, que não teve a companhia da tempestade durante o desfile.

"Em 2002, o carnaval retorna ao Sambão do Povo. Aí a galera ficou eufórica, os sambistas ficaram numa euforia só. Na hora que a Piedade entrou na avenida, caiu foi muita água, muita água mesmo. Foi uma chuva torrencial. Enquanto estávamos na concentração, a chuva não tinha caído, estava se formando. Deu o sinal verde, veio o aguaceiro. Aí todo mundo falou ‘a Piedade pediu chuva em 2001, mas a chuva só resolveu descer mesmo em 2002’. No outro dia, a Jucutuquara desfilou e a chuva já estava mais calma", contou, se divertindo com a lembrança.

SECA DE 40 ANOS

A Unidos da Piedade, inclusive, é a escola de samba mais vezes coroada campeã do Carnaval de Vitória. Iamara ressaltou, porém, que a agremiação enfrenta uma seca que já dura mais de 40 anos e não conquista um título desde 1986. Segundo a pesquisadora, a Piedade também registra outra marca negativa: nunca conseguiu ganhar um título no Sambão do Povo.

Desfile campeão da Escola de Samba Unidos da Piedade, em 1986 Crédito: Ailton Lopes/Acervo A Gazeta

"O último carnaval que a Piedade foi campeã foi em 1986. A Piedade, que é a escola que tem mais títulos, que são 14, sendo dois pentacampeonatos, nunca conseguiu ganhar dentro do Sambão do Povo", disse.

DESFILE REVOLUCIONÁRIO

Uma das mais tradicionais escolas de samba de Vitória, a Unidos de Jucutuquara enfrentou problemas em 2003 e acabou terminando na última colocação. No ano seguinte, porém, a agremiação superou o desfile ruim do ano anterior. Segundo Iamara, os carros alegóricos montados e as alas formadas foram revolucionárias, o que fez com que a escola conquistasse o título do Carnaval da Capital.

"No carnaval de 2004, a Jucutuquara revolucionou, com carros alegóricos, fantasias. Em 2003, ela fez um desfile que faltou carro, carro quebrou, teve problemas em alas e ela ficou em último lugar. No ano seguinte, ela fez um carnaval excelente que Vitória nunca tinha visto, com o tamanho dos carros alegóricos, acabamentos perfeitos e foi campeã", afirmou Iamara.

VEJA AS CAMPEÃS DO CARNAVAL DE VITÓRIA DESDE 2002

2002: Unidos de Jucutuquara

2003: Mocidade Unida da Glória (MUG)

2004: Unidos de Jucutuquara

2005: Mocidade Unida da Glória (MUG)

2006: Unidos de Jucutuquara

2007: Unidos de Jucutuquara

2008: Unidos de Jucutuquara

2009: Unidos de Jucutuquara

2010: Independente da Boa Vista

2011: Mocidade Unida da Glória (MUG)

2012: Independente da Boa Vista

2013: Mocidade Unida da Glória (MUG)

2014: Independente da Boa Vista

2015: Mocidade Unida da Glória (MUG)

2016: Mocidade Unida da Glória (MUG)

2017: Independente da Boa Vista

2018: Mocidade Unida da Glória (MUG)

2019: Independente da Boa Vista

2020: Independente da Boa Vista

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