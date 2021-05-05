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Casa limpa

Aprenda a fazer a limpeza do forno

Para forno esmaltado a dica é fazer uma pasta utilizando bicarbonato e vinagre

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 17:46

Públicado em 

05 mai 2021 às 17:46
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Homem limpando fogão
É preciso fazer a limpeza de acordo com o seu tipo de forno Crédito: Freepik
A limpeza do forno deve ser realizada periodicamente conforme as dicas. 

Manutenção

Pasta de limpeza: a cada quinzena verifique a necessidade de limpar a porta de vidro onde se acumula respingos de gordura. Abra a porta por completo, espalhe bicarbonato por toda a superfície e salpique vinagre. Deixe agir por 15 minutos, depois esfregue com esponja, limpe com pano úmido e seque.
Produto de supermercado: você também pode fazer a limpeza usando um multiuso ou desengordurante da sua preferência. Aplique, esfregue e depois remova o produto com pano molhado, seque.

Forno esmaltado

Pasta de limpeza: a cada dois meses faça uma pasta com 5 colheres de bicarbonato e 3 colheres de vinagre. Com auxílio de uma esponja, espalhe a pasta por toda a porta e grades. Acenda o forno por 10 a 20 minutos. Desligue, espere ficar morno em uma temperatura que dê para você limpar passando uma esponja macia.
Essa técnica de limpeza pode ser realizada em forno à gás ou elétrico, convencional ou forninho.
Produto de supermercado: você também pode fazer a limpeza com limpa forno comprado no supermercado. A versão spray é mais fácil de ser aplicada. Não passe limpa forno em peças de silicone.

Forno autolimpante

A primeira dica mais importante para limpeza deste tipo de forno é não usar qualquer tipo de produto de limpeza.
A limpeza da parte interna deve ser realizada com o forno ligeiramente aquecido, morno, quase frio. Remova o excesso de gordura das paredes internas molhando uma esponja macia na água e passe em todo o forno por várias vezes, até retirar toda a gordura. Depois passe um pano úmido. Nunca use esponja de aço, faca e nem produtos abrasivos.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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