Aprenda a fazer a limpeza do forno

É preciso fazer a limpeza de acordo com o seu tipo de forno Crédito: Freepik

A limpeza do forno deve ser realizada periodicamente conforme as dicas.

Manutenção

Pasta de limpeza: a cada quinzena verifique a necessidade de limpar a porta de vidro onde se acumula respingos de gordura. Abra a porta por completo, espalhe bicarbonato por toda a superfície e salpique vinagre. Deixe agir por 15 minutos, depois esfregue com esponja, limpe com pano úmido e seque.

Produto de supermercado: você também pode fazer a limpeza usando um multiuso ou desengordurante da sua preferência. Aplique, esfregue e depois remova o produto com pano molhado, seque.

Forno esmaltado

Pasta de limpeza: a cada dois meses faça uma pasta com 5 colheres de bicarbonato e 3 colheres de vinagre. Com auxílio de uma esponja, espalhe a pasta por toda a porta e grades. Acenda o forno por 10 a 20 minutos. Desligue, espere ficar morno em uma temperatura que dê para você limpar passando uma esponja macia.

Essa técnica de limpeza pode ser realizada em forno à gás ou elétrico, convencional ou forninho.

Produto de supermercado: você também pode fazer a limpeza com limpa forno comprado no supermercado. A versão spray é mais fácil de ser aplicada. Não passe limpa forno em peças de silicone.

Forno autolimpante

A primeira dica mais importante para limpeza deste tipo de forno é não usar qualquer tipo de produto de limpeza.