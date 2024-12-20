Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja dicas

10 passos para organizar as festas de Natal e fim de ano sem estresse

Definir um orçamento com antecedência e escolher um tema ajudam a facilitar as celebrações nesta época do ano

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 11:00

Públicado em 

20 dez 2024 às 11:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Festa / Confraternização de fim de ano / Natal
Festa de fim de ano Crédito: Shutterstock
As festas de Natal e fim de ano podem ser momentos mágicos, mas também podem trazer uma boa dose de estresse se não forem bem organizadas. Para garantir que você aproveite cada momento, aqui estão 10 passos práticos para planejar suas celebrações de forma tranquila.

1. Planeje com antecedência

Comece seu planejamento pelo menos algumas semanas antes das festas. Faça uma lista das tarefas que precisam ser realizadas e defina prazos para cada uma delas. Isso ajudará a evitar a correria de última hora.

Veja Também

Como montar tábuas de queijos para servir nas festas de fim de ano

2. Defina um orçamento

Estabeleça um orçamento para suas festas. Considere despesas com decoração, comida, bebidas e presentes. Mantenha-se dentro desse limite para evitar surpresas financeiras.

3. Crie uma lista de convidados

Elabore uma lista de convidados com antecedência. Isso ajudará a determinar a quantidade de comida e bebida que você precisará e facilitará o planejamento do espaço.
Criar lista de convidados para festa
Fazer uma lista de convidados para festa pode ajudar Crédito: Shutterstock

4. Escolha um tema

Um tema pode tornar sua festa mais coesa e divertida. Pode ser algo simples, como uma paleta de cores ou um estilo específico de decoração. Isso também ajuda na hora de escolher as opções de decoração e pratos.

Veja Também

Sobremesa de Natal: bombom de travessa é opção prática e deliciosa

5. Elabore o menu

Planeje o cardápio com antecedência. Considere preparar pratos que possam ser feitos com antecedência e congelados. Isso reduzirá o estresse no dia da festa. Não esqueça de considerar opções para convidados com restrições alimentares.

6. Divida as tarefas

Se você estiver organizando uma festa em família ou com amigos, divida as tarefas entre os convidados. Peça a cada um que traga um prato ou bebida. Isso não só alivia a carga de trabalho, mas também envolve todos na celebração.

7. Decore com antecedência

Decore sua casa alguns dias antes da festa. Isso não só evita a correria no último momento, mas também permite que você aprecie a decoração e faça ajustes, se necessário.
A primeira coisa a se fazer é planejar como você deseja e qual o estilo da sua decoração natalina.
Invista em decoração Crédito: Istock

8. Prepare uma playlist

Crie uma playlist de músicas natalinas que possam ser tocadas durante a festa. A música é uma parte importante da atmosfera e pode ajudar a criar um ambiente festivo.

Veja Também

Saiba quais cervejas harmonizam com pratos da ceia de Natal

Como calcular a quantidade de vinho para servir nas festas de fim de ano

9. Prepare um espaço confortável

Certifique-se de que há espaço suficiente para todos os convidados se sentirem confortáveis. Organize mesas e cadeiras de forma a facilitar a interação e o convívio.
Confira dicas de vinhos para brindar nas festas de fim de ano
Confraternização de fim de ano Crédito: Shutterstock

10. Relaxe e aproveite

Finalmente, lembre-se de que as festas são sobre celebrar e estar junto das pessoas que você ama. Não se preocupe com pequenos detalhes e aproveite cada momento. Se algo não sair como planejado, leve na esportiva e divirta-se!
Seguindo esses passos, você pode transformar o estresse potencial das festas de final de ano em uma experiência agradável e memorável. Boas festas!

Veja Também

Confira as programações do réveillon 2025 de Norte a Sul no ES

Veja como cada signo celebra o Ano-Novo

Aprenda a decorar as unhas para o Natal e o Ano-Novo

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

Tópicos Relacionados

Lucy Mizael Natal Réveillon
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica
Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados