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Moda

Aprenda a decorar as unhas para o Natal e o Ano-Novo

Veja o passo a passo para deixar a sua esmaltação mais bonita para as festas de fim de ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 18:44

As unhas completam o look do fim de ano (Imagem: Minszka | Shutterstock)
As unhas completam o look do fim de ano Crédito: Imagem: Minszka | Shutterstock
As preparações para as comemorações de fim de ano já começaram! Além da roupa e da maquiagem, as unhas fazem toda diferença na composição do look para essa época festiva. A nail art (ou arte de unha, em português), em especial, ajudam a dar um toque a mais ao visual.
Para quem ainda não decidiu a cor de esmalte e o estilo de decoração, Silmara de Almeida, manicure que atende pelo GetNinjas, aplicativo para contratação de serviços, preparou sugestões de artes para as unhas, uma para o Natal e outra para o Ano-Novo. Confira!

Unha para o Natal

1º passo: sabemos que a cor mais representativa do Natal é o vermelho. Para entrar no clima, você pode começar a preparar as unhas realizando a esmaltação . Atualmente, existem diversas tonalidades de vermelho que você pode utilizar para inovar. Repita mais uma camada do processo, dando o total de duas demãos.
2º passo: após o primeiro passo da esmaltação, aplique nas unhas dos dedos anelar e indicador uma base fosca.
3º passo: para dar um toque ainda mais especial, você pode aplicar uma joia de sua preferência na unha no dedo do meio.
4º passo: em seguida, aplique uma camada de esmalte extrabrilho apenas nas unhas dos dedos sem base fosca. Pronto, simples assim!
Francesinha é uma decoração clássica para o
Francesinha é uma decoração clássica para o Crédito:

Unha para o Ano Novo

1º passo: o branco é a cor do Ano-Novo, não é mesmo? Para quem quer iniciar 2025 com o clássico que nunca sai de moda, comece fazendo uma camada de esmaltação usando um esmalte cor branco transparente.
2º passo : em seguida, utilize um esmalte cor branco para fazer a francesinha. O tamanho fica a seu critério: pode ser fina, média ou grossa.
3º passo: para dar um toque ainda mais especial, você pode utilizar uma esponja própria para as unhas, para aplicar um glitter de sua preferência. Basta dar algumas apalpadas de leve nas unhas , optando sempre do meio para a ponta.
4º passo: após isso, aplique mais uma camada de esmalte cor branco transparente acima do glitter, para fazer o acabamento.
5º passo: para quem gosta de dar um toque final, aplique uma joia de sua preferência no dedo anelar. Na unha do dedo do meio, cole um adesivo próprio para as unhas, pegando a parte da francesinha até a cutícula.
6º passo: para dar um acabamento, finalize com uma camada de esmalte extrabrilho.
Por Bianca Fieri

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