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Astrologia

Veja como cada signo celebra o Ano-Novo

Cada nativo tem um jeito especial de comemorar a passagem do ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 15:45

Cada nativo comemora o Ano-Novo de um jeito diferente (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
Cada nativo comemora o Ano-Novo de um jeito diferente Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock
O Ano-Novo é um momento de renovação, celebração e reflexão para muitas pessoas. As tradições variam pelo mundo, com festas, rituais e resoluções que simbolizam um novo começo. Neste contexto, a astrologia pode trazer um toque especial para essas celebrações, influenciando a maneira como cada pessoa escolhe saudar o ano que chega. Há nativos que gostam de festas animadas, enquanto outros preferem momentos tranquilos de introspecção e rituais simbólicos. 
Abaixo, Nanda Silveira , especialista em assuntos esotéricos, explica como cada signo se comporta durante a virada do ano. Confira!

Áries

Os arianos são a energia da festa de Ano-Novo (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
Os arianos são a energia da festa de Ano-Novo Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
Os arianos são a energia da festa e pura adrenalina. Antes mesmo da contagem regressiva, eles já estão animados, organizando a festa e puxando os amigos para celebrarem com intensidade. Eles adoram virar o ano na adrenalina.

Touro

Os taurinos buscam tranquilidade e uma boa refeição na virada de ano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
Os taurinos buscam tranquilidade e uma boa refeição na virada de ano Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
Conforto em primeiro lugar é o lema dos taurinos! No Ano-Novo, eles buscam tranquilidade e boa comida. É comum vê-los aproveitando a ceia no cantinho mais confortável da festa e se perguntando por que não podem fazer a contagem regressiva mais cedo.

Gêmeos

Os geminianos aproveitam a festa da virada de ano para fazer amizades (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
Os geminianos aproveitam a festa da virada de ano para fazer amizades Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
Os geminianos fazem amizade com todo mundo da festa. Comunicativos , tiram muitas fotos e criam diversos planos para o depois da virada.

Câncer

Os cancerianos vivem o Ano-Novo com emoção e intensidade (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
Os cancerianos vivem o Ano-Novo com emoção e intensidade Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
O canceriano é a própria emoção em pessoa. Ele vive o Ano-Novo com intensidade emocional. É aquele que abraça, agradece e até chora antes mesmo da meia-noite.

Leão

Os leoninos chegam na festa para ser o centro das atenções (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
Os leoninos chegam na festa para ser o centro das atenções Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
Os leoninos são o centro da atenção na festa de Ano-Novo. Chegam brilhando e prontos para serem o destaque da noite. Além disso, escolhem a trilha sonora e marcam presença.

Virgem

Os virginianos planejam cada etapa da festa da virada de ano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
Os virginianos planejam cada etapa da festa da virada de ano Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
Os virginianos são os organizadores da festa. Práticos e detalhistas, geralmente planejam tudo para sair do jeitinho perfeito que eles pensaram. Mesmo durante a celebração, estão ajustando as metas para o próximo ano.

Libra

Os librianos aproveitam para socializar e buscar um romance (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
Os librianos aproveitam para socializar e buscar um romance Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
Esses socializam como ninguém! Os librianos aproveitam o clima social da festa, garantindo que todo mundo esteja bem, mas de olho em um brinde especial com o crush . Para eles, virada com romance é sempre melhor!

Escorpião

Os escorpianos refletem sobre metas e o que devem deixar para trás (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
Os escorpianos refletem sobre metas e o que devem deixar para trás Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
Os misteriosos do rolê. Os escorpianos são aqueles que ficam com o drink na mão observando tudo e refletindo sobre o que deixar para trás e o que conquistar no ano seguinte. Mas, claro, sempre no estilo.

Sagitário

Os sagitarianos contagiam a festa com sua animação (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
Os sagitarianos contagiam a festa com sua animação Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
Os sagitarianos contagiam a festa com seu entusiasmo, pulando as sete ondinhas, inventando um rolê de última hora e, de quebra, ainda dá um jeito de filosofar sobre como a vida é incrível. Além disso, sempre dá um abração em todo mundo e fica horas planejando a viagem em grupo para o ano seguinte.

Capricórnio

Os capricornianos definem metas claras para o próximo ano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
Os capricornianos definem metas claras para o próximo ano Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
Os focados nas metas. Capricornianos são os que provavelmente trabalharam até as últimas horas, mas chegaram na festa com metas claras para 2025. Estão ali focados e reservados, mas sem perder o charme no brinde.

Aquário

Os aquarianos gostam de filosofar sobre o real significado do Ano-Novo (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
Os aquarianos gostam de filosofar sobre o real significado do Ano-Novo Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
Os aquarianos sempre estão tentando convencer a galera a fazer algo fora do comum ou filosofando sobre o que o Ano-Novo realmente significa. Provavelmente não irá para a festa de roupa branca clássica, mas, se for, dará um jeito de dar um toque de personalidade no look.

Peixes

Os piscianos sonham alto e ficam emocionados com o Ano-Novo (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
Os piscianos sonham alto e ficam emocionados com o Ano-Novo Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
O pisciano viverá a vibe mágica da virada, fazendo mil desejos e, se bobear, emocionado pensando em como tudo pode ser maravilhoso. Ele sempre sonha alto com o ano seguinte.
Por Lucas Siciliano

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