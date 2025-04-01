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Sempre limpas e renovadas: aprenda a lavar cortinas de forma fácil em casa

Lavar as cortinas não precisa ser um bicho de sete cabeças! Veja dicas sem causar danos ao tecido ou à sua máquina de lavar

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 09:30

Públicado em 

01 abr 2025 às 09:30
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Como limpar cortinas corretamente
Como limpar cortinas corretamente Crédito: Shutterstock
Não, não é um bicho de sete cabeças! Lavar cortinas em casa pode ser uma tarefa simples se você seguir os passos corretos. Aqui te ensino passo a passo prático.

Verificação das instruções

Antes de tudo, verifique a etiqueta das cortinas para instruções específicas de lavagem. Isso é importante, pois diferentes tecidos podem ter requisitos diferentes.

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Pré-lavagem de manchas

Se houver manchas visíveis, aplique um removedor de manchas ou sabão neutro diretamente na área afetada. Deixe agir por cerca de 15 minutos antes de lavar.
Máquina de lavar roupas
Máquina de lavar roupas Crédito: Shutterstock

Preparação para lavagem

  • Presilhas e ilhós: Para evitar danos, coloque as cortinas em um saco para roupas delicadas. Se as cortinas tiverem presilhas ou ilhós, amarre-as ou coloque-as em um saco separado para evitar que se enrosquem ou arranhem outras peças durante a lavagem.

  • Tamanho da máquina: Certifique-se de que a sua máquina de lavar é compatível com o volume e tamanho das cortinas. Uma carga excessiva pode danificar tanto as cortinas quanto a máquina.

Lavagem

Escolha um ciclo de lavagem suave e use água fria ou morna, dependendo do tecido. Utilize um detergente suave para preservar a cor e a textura das cortinas.

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Secagem

Após a lavagem, evite a secadora, pois o calor pode encolher ou danificar o tecido. Em vez disso, você pode secar as cortinas diretamente no varão, se o tecido permitir, ou pendurá-las em um cabide. Isso ajuda a evitar rugas e facilita o processo.

Recolocação

Depois que as cortinas estiverem secas, coloque-as de volta no varão, ajustando as presilhas ou ilhós conforme necessário.

Dicas adicionais

  • Se as cortinas forem muito grandes ou pesadas, considere levar para uma lavanderia profissional.

  • Para cortinas de tecidos delicados, como seda ou linho, é aconselhável optar por lavagem a seco.
Seguindo esses passos, suas cortinas estarão limpas e com aparência renovada, sem causar danos ao tecido ou à sua máquina de lavar.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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