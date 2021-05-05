Como a Juliette tem que investir o prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB

Juliette Freire, do BBB21, terá que organizar as finanças para fazer o prêmio se multiplicar Crédito: TV Globo/GShow/Reprodução

Durante esses 21 anos de programa, muitos ex-brothers gastaram os recursos indevidamente e ficaram mais pobres do que entraram no programa. Agora, a nova vencedora pode ter oportunidades de transformar esse dinheiro de R$ 1,5 milhão, numa fortuna inimaginável.

Uma carteira diversificada neste momento é a mais indicada pelos especialistas, que sugerem aplicação no mercado de ações e outros tipos de renda variável, além de papéis mais conservadores, como títulos do Tesouro Direto, renda fixa e mesmo debêntures incentivadas.

Uma parte do dinheiro precisa ser colocada em uma reserva de emergência para ajudar a ganhadora em caso de necessidade. E gastar os recursos agora não é algo muito indicado. A sugestão é aproveitar a fama e os contratos, principalmente os publicitários, para manter o padrão de vida e deixar o prêmio muito bem guardado.

Com mais de 25 milhões de seguidores no Instagram, Juliette virou um fenômeno nacional e mesmo internacional, atraindo diversas empresas que querem usar a imagem da advogada e maquiadora como garota-propaganda. Com a renda desses contratos, Juliette pode investir em si mesma, na sua carreira, para ter oportunidade de crescer ainda mais sem a necessidade de mexer em seu prêmio.

A aplicação do prêmio de R$ 1,5 milhão agora precisa levar em consideração ativos que ganham da inflação. E como a taxa de juros brasileira está numa tendência de alta para segurar o avanço dos preços de alimentos, gastos com transporte e também devido a escassez de insumos, Juliette precisará contar com uma assessoria especializada para escolher como não perder rentabilidade.

Segundo o site Valor Investe, a ex-sister pode alcançar uma poupança de R$ 125 milhões, em 20 anos, caso aplique em ações, fundos multimercado, compre ativos internacionais e nacionais e aposte até em criptoativos.

Já o site E-Investidor, do jornal Estado de S.Paulo, explica que a campeã pode dobrar o valor em nove anos se ela tiver um perfil moderado aplicando a maior parte em renda fixa, como títulos do Tesouro Direto.