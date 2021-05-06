BBB 21: Arthur se declara para Carla Diaz ao vivo e casal leva prêmio

Arthur Picoli e Carla Diaz se reencontram e levam prêmio de melhor casal Crédito: Reprodução | GShow

Para os fãs do controverso casal "Carthur", enfim um pouco de esperança. O capixaba Arthur Picoli, cachoeirense do distrito de Conduru, resolveu se declarar para a amada Carla Diaz ao vivo na noite desta quarta-feira (05), durante programa "Prêmio #RedeBBB", exibido pelo GShow, portal do Entretenimento da TV Globo. Os ex-futuros-pombinhos também levaram para casa o troféu de Melhor Casal da edição do Big Brother Brasil 2021, com expressivos 90,82% dos votos dos internautas. Na ocasião, a apresentadora Ana Clara contou que foi a categoria mais votada pelo público.

A surpresa veio com a fala do crossfiteiro: "O sentimento que rolou lá foi de verdade. Falei que eu estava apaixonado e isso não é verdade, porque eu ainda estou".

Um dos apresentadores da atração, Rhudson Victor, chegou a questionar se o relacionamento entre os dois seguiria no mundo externo. A resposta da Carla foi vaga, mas garantiu que haverá conversa.

Desde o programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga e exibido no último dia 28, logo após a eliminação do ex-confinado, o rapaz admitiu ter tentado contato com a atriz por mensagem no celular. Durante a atração, também confessou ter estado errado no tratamento com a loira, afirmando ter sido um 'babaca'.