Ex-BBB Arthur brinca sobre política e ganha convite do PT

O capixaba Arthur Picoli foi eliminado do "BBB 21" Crédito: joão Cotta/ Rede Globo

Arthur Picoli , cachoeirense do distrito de Conduru, nunca escondeu seu posicionamento político. Depois de falar no BBB 21 que só votaria em Gilberto se ele se candidatasse pelo Partido dos Trabalhadores (PT), o capixaba publicou no Twitter, na manhã desta terça-feira (11), uma brincadeira com referência ao número do partido.

"Pelo amor de Deus, chega de falar de política… Bora falar de matemática!!! Uma dúvida: 20 menos 7 = ???", diz a publicação, que contava com mais de 100 mil curtidas na rede social na tarde desta terça.

Pelo amor de Deus, chega de falar de política… Bora falar de matemática!!!

Uma dúvida: 20 menos 7 = ???? — Arthur Picoli (@arthurpicoli) May 11, 2021

Fãs e o ex-colega de confinamento Gilberto comentaram na sequência. Mas não foram só os fãs que interagiram com Arthur, o próprio PT fez uma convocação para o crossfiteiro. "Vem com a gente, Arthur!", escreveu o partido como resposta ao post.

Vem com a gente, Arthur! ? https://t.co/WqPFGGwtWN — PT Brasil (@ptbrasil) May 11, 2021

Arthur Picoli já conta com mais de 445 mil seguidores no Twitter, além de mais de 4,6 milhões de pessoas que o acompanham no Instagram. Confira repercussão da declaração dele:

Te cancelei no bbb, agora tô te seguindo... heeee vida, o mundo não gira, ele capota. (meu cancelamento no bbb é só votar para eliminar, odeio esse povo que cancela as pessoas de vdd). — ElvisOliveiraPE ? (@ElvisOliveiraPE) May 11, 2021

o homem é gostoso, ama os animais e ainda por cima é petista pic.twitter.com/0mgV9YtAuT — lavadora de louça (@adescancelada) May 11, 2021

Nos últimos dias, o ex-brother esteve em sua terra natal, em solo capixaba, onde deve permanecer até esta terça. O jovem aproveitou esses dias, desde o último sábado (8), para tentar descansar e rever família e amigos. O lugar para ele é considerado sinônimo de paz e equilíbrio.