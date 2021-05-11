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Ex-BBB Arthur brinca sobre política e ganha convite do PT

Capixaba fez referência ao partido em publicação no Twitter e recebeu uma "convocação". Nos comentários, os fãs interagiram no sentido de que já sabiam
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

11 mai 2021 às 10:58

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 10:58

O capixaba Arthur Picoli foi eliminado do
O capixaba Arthur Picoli foi eliminado do "BBB 21"  Crédito: joão Cotta/ Rede Globo
Arthur Picoli, cachoeirense do distrito de Conduru, nunca escondeu seu posicionamento político. Depois de falar no BBB 21 que só votaria em Gilberto se ele se candidatasse pelo Partido dos Trabalhadores (PT), o capixaba publicou no Twitter, na manhã desta terça-feira (11), uma brincadeira com referência ao número do partido.
"Pelo amor de Deus, chega de falar de política… Bora falar de matemática!!! Uma dúvida: 20 menos 7 = ???", diz a publicação, que contava com mais de 100 mil curtidas na rede social na tarde desta terça. 
Fãs e o ex-colega de confinamento Gilberto comentaram na sequência. Mas não foram só os fãs que interagiram com Arthur, o próprio PT fez uma convocação para o crossfiteiro. "Vem com a gente, Arthur!", escreveu o partido como resposta ao post.
Arthur Picoli já conta com mais de 445 mil seguidores no Twitter, além de mais de 4,6 milhões de pessoas que o acompanham no Instagram. Confira repercussão da declaração dele:
Nos últimos dias, o ex-brother esteve em sua terra natal, em solo capixaba, onde deve permanecer até esta terça. O jovem aproveitou esses dias, desde o último sábado (8), para tentar descansar e rever família e amigos. O lugar para ele é considerado sinônimo de paz e equilíbrio.
A previsão era de que Arthur ficasse em Conduru por pelo menos 10 dias, mas com o aparecimento de trabalhos como modelo, ele retorna para o Rio de Janeiro, onde mora há dois anos, no início desta semana.

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