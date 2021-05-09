'Casamento dá trabalho demais', diz Juliette no Faustão sobre Fiuk

A advogada também homenageou a mãe, que disse ser sua grande referência. "As pessoas estão dizendo 'você é muito forte'... Eu não sou metade, não sou um porcento do que minha mãe é. A minha mãe conseguiu passar por tudo de mais difícil que uma mulher, nordestina, analfabeta, passou. E ela passou por tudo isso com um coração generoso e acreditando que ia dar certo, acreditando no melhor", disse Juliette Freire.