'Casamento dá trabalho demais', diz Juliette no Faustão sobre Fiuk

"Homem, pelo amor de deus, casamento não. Dá trabalho demais, deixe para depois. Eu ainda estou muito ocupada, que agora eu sou famosa. Oxi, tu é doido", disse a campeã do BBB 21 a Fausto Silva, 71.
A advogada também homenageou a mãe, que disse ser sua grande referência. "As pessoas estão dizendo 'você é muito forte'... Eu não sou metade, não sou um porcento do que minha mãe é. A minha mãe conseguiu passar por tudo de mais difícil que uma mulher, nordestina, analfabeta, passou. E ela passou por tudo isso com um coração generoso e acreditando que ia dar certo, acreditando no melhor", disse Juliette Freire.
Em seguida, Faustão revelou que seu programa deixará de ser exibido no final do ano. A ex-sister disse que tinha ouvido falar, mas não acreditou: "Eu achei que era fofoca". Faustão confirmou, dizendo: "Terminamos agora em dezembro".
Ao final do programa, cantou "Deus me Proteja", de Chico César, 57. No sábado (8), a advogada confirmou que vai gravar a música com o cantor. Em entrevista ao jornal JPB2, da TV Paraíba (afiliada da Globo), a paraibana disse que, assim que ela "conseguir dormir e respirar", vai fazer a parceria.
"DEUS ME PROTEJA"
Lançada em 2008, a música alcançou o primeiro lugar na Parada Viral do Spotify quando Juliette a cantou dentro da casa do BBB, em fevereiro. Em entrevista ao F5 em março, Chico César, que também é paraibano, disse que estava muito grato à conterrânea pela visibilidade dada à sua canção.
"Eu já estava muito satisfeito com essa música desde que eu a gravei, mas, o fato de ela ter aparecido agora, na voz de uma mulher paraibana, foi bem simbólico e me deixa muito feliz", afirmou. O cantor também falou que, por meio da canção, muitas pessoas puderam conhecer mais de sua carreira.
Em conversa online com a imprensa, realizada na quarta-feira (5), um dia depois da final do reality, ela já havia dito que não pretendia ser famosa quando se inscreveu no BBB 21, buscava na verdade segurança financeira.
A advogada e maquiadora venceu o BBB 21 com 90,15% dos votos, em uma disputa com a influenciadora digital Camilla de Lucas, 26, e o ator e cantor Fiuk, 30. Ela levou assim o prêmio de R$ 1,5 milhão do programa --os outros dois levaram R$ 150 mil e R$ 50 mil, respectivamente.