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Renata Rasseli

Empresária do ES lança coleção de lingerie em parceria com esposa de Alok

Isadora Duncan desenvolveu uma collab com Romana Novais com peças de lingerie para gestantes e mamães

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

16 mai 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Romana Rovais, mulher de Alok
Romana Rovais, mulher de Alok Crédito: Divulgação
A empresária capixaba Isadora Duncan comemora o sucesso da coleção de lingerie para gestantes criada em parceria com a influencer e mulher de Alok, Romana Novais. 
Por conta do parto prematuro da caçula Raika, causado pela Covid-19, Romana não posou para fotos de divulgação, em dezembro, quando a coleção chegou às lojas. "Mesmo assim, a coleção foi sucesso, as peças esgotaram e mesmo após meses, as peças são muito vendidas", conta Isadora. Mas nessa semana, Romana posou com uma peça da coleção em suas redes sociais. 

CONFRARIA

Andressa Allen, Fernanda Prates e Cris Rocha
Andressa Allen, Fernanda Prates e Cris Rocha: lançamento de confraria de luxo na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

CHUVA DE DÍVIDAS

Recém-sancionada, a Lei 14.151, que determina o teletrabalho às gestantes, tem gerado muitas dúvidas entre empregadores e, também, funcionários. Por exemplo, quem irá arcar com os custos desse afastamento? E as gestantes que já estão imunizadas? Segundo a especialista em Direito do Trabalho, Marta Vimercati, a norma apenas impõe o teletrabalho e condiciona que todos os custos devem ser arcados pelo empregador.

AMIGAS

Luciana Guerra, Doriene Moraes e Andressa Hirle
Luciana Guerra, Doriene Moraes e Andressa Hirle: em noite badalada na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

TRAUMAS NO TRÂNSITO

Idalberto Moro, presidente do Sincades, recebe a psicóloga do Detran-ES, Lícia Zamprogno, em live promovida no canal da entidade sobre emoções provocadas no trânsito e traumas decorrentes de acidentes. A transmissão será na próxima quarta-feira (19), a partir das 19h20.

QUERIDAS DE RR

Débora Bressiane e Judith Ottoni
Débora Bressiane e Judith Ottoni: em encontro "only for women" Crédito: Cloves Louzada

INTERIORIZAÇÃO DO NETWORKING

Os empresários Ricardo Badke, consultor em Gestão de Equipes Comerciais, e Thiago Alvarenga, Especialista em Treinamento de Comunicação no âmbito corporativo, vão realizar palestras no Encontro Rota Capixaba de Oportunidades, no dia 18 de maio, às 19 horas, na plataforma Zoom. O evento será gratuito e a inscrição pode ser realizada no link https://bityli.com/RotaLinhares. A idealização é do Consultor de Negócios e Especialista em Networking, Rodrigo De Bernardi, que vem realizando intercâmbios entre empresários da Grande Vitória e os do interior. Nesse dia, o evento será realizado na região do entorno de Linhares.

PRÉ-WEDDING

Raquel Dutra e Landerlan Viana: contagem regressiva para o
Raquel Dutra e Landerlan Viana: contagem regressiva para o "sim sim" com fotos de Landerson Viana e vestido by Chris Trajano. Crédito: Landerson Viana

O MEIO AMBIENTE NO DIA A DIA

Justino Brunelli, diretor-presidente da Ambiental Cariacica, informa que no primeiro mês de atividade da empresa foram executados 1.017 serviços, incluindo 816 desentupimento de redes coletoras em virtude de lixo que é lançado indevidamente no sistema. Algumas pequenas práticas em prol do meio ambiente são bem importantes no dia a dia e a gente, muitas vezes, nem se dá conta. Cabelos que descem pelos ralos dos chuveiros e o fio dental descartado inadequadamente no vaso sanitário, por exemplo, estão entre os grandes responsáveis pelo entupimento e extravasamento da rede de esgoto, que pode gerar danos ao meio ambiente. O excesso de gorduras nas redes também responde por boa parte das demandas por desobstrução.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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