'Estava correndo risco de vida', diz Romana Novais sobre parto prematuro

Raika, filha de Alok e Romana Novais, nasceu de parto prematuro Crédito: Instagram/@alok

A médica Romana Novais falou no domingo, 6, sobre o parto prematuro pelo qual passou na quarta-feira, 2, após testar positivo para o novo coronavírus. Tanto ela quanto a filha, Raika, estão bem, mas a recém-nascida segue internada. Romana é esposa do DJ Alok.

"Foram dias bem difíceis para mim, minha família", comentou ela em stories publicados no Instagram, depois de agradecer os seguidores pelo apoio. Romana disse que o parto foi um "susto", e que decidiu falar sobre a experiência para alertar gestantes, em especial as que estão no terceiro trimestre de gestação, como ela.

Romana explicou que estava sentindo dores no corpo, que se intensificaram e começaram a incomodá-la, quando decidiu verificar se estava com o novo coronavírus: "Eu fiz o teste de covid-19, o Alok também fez. O dele saiu primeiro, deu positivo e eu tive a certeza que estava com covid-19. Ficamos em casa, nos isolando".

"Parecia que todos os meus ossos estavam sendo quebrados de tanta dor que eu sentia", relatou ela. Ela acha que a covid-19 não geraria muitos sintomas em gestantes, mas ressaltou que se enganou.

Na quarta-feira, 2, Romana começou a sentir contrações e foi para uma clínica médica realizar exames. Durante os procedimentos ela começou a sangrar e foi levada para um hospital. "Foi realmente muito assustador para mim."

"Tudo o que eu pensava era que eu precisava salvar a minha filha de qualquer forma, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Quando chegou no hospital eu estava com muito medo. Aconteceu tudo muito rápido, a Raika nasceu muito rápido, eu não estava esperando que fosse ser tudo tão rápido assim".

Romana comentou que chegou a apresentar um caso "perigoso" na obstetrícia, de sangramento na placenta e formação de trombos, e esse quadro se espalhou para o seu corpo, a deixando com "risco de vida". Depois do nascimento de Raika, as duas ficaram separadas, para evitar contágio de covid-19.

"Para as gestantes que assim como eu achavam que covid-19 não pode nos trazer muitos sintomas, complicações, eu deixo aqui meu testemunho pra vocês que eu entrei na estatísticas das mulheres que tiveram complicações por causa de covid-19", alertou ela.