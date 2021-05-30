Galeria do ES celebra 15 anos de arte contemporânea

Sandra Matias, Lara Brotas, Nilton Nogueira, Flavia Dalla e Giovana Neves Gracelli: equipe da Matias Brotas Arte Contemporânea Crédito: Cacá Lima

Sob o comando da dupla Sandra Matias e Lara Brotas, a Matias Brotas comemora seus 15 anos neste domingo (30). Desde a sua fundação, o espaço investiu na aproximação do público capixaba com a arte contemporânea, na formação de públicos e num rico calendário artístico, com a presença de nomes nacionais e internacionais.

Para celebrar o "debut", a galeria vai realizar uma série de exposições em formato híbrido durante o ano e viagens de imersão de arte, como para a Usina de Arte de Água Preto, que fica a 130 km do Recife, Pernambuco, em agosto. A galeria também confirmou sua participação na Art Rio, uma das maiores feiras de arte internacionais, de 8 a 12 de setembro.

"As atividades desenvolvidas pela MBac vão desde o encontro com a formação primária das crianças, como é o caso do ArteCria, até projetos mais recentes como o Viagens de Imersão, que nos conectam com o mundo, com pessoas e que nos aproximam mais ainda do universo da arte contemporânea. " Lara Brotas - Galerista

QUERIDAS DE RR

Mariana Buaiz e Emar Batalha: em ensaio fotográfico para a campanha da ONG Alimentando o Bem Crédito: Cloves Louzada

NA LISTA DOS MAIS ADMIRADOS

O escritório Alexandre Dalla Bernardina Associados aparece no importante Ranking Análise Advocacia Regional 2021, na lista dos mais admirados, de acordo com a avaliação de mais de mil responsáveis jurídicos e financeiros das maiores empresas do Brasil. O Ranking é feito pela Análise Editorial e coloca a equipe ADB como único escritório do Estado que atua exclusivamente com Direito das Famílias e Sucessões mencionado na pesquisa. “Obter este reconhecimento, pela segunda vez, no momento em que o escritório completa 10 anos, é motivo de muita satisfação e orgulho. O resultado é fruto de um trabalho coletivo de uma equipe comprometida com o estudo e o atendimento personalizado das demandas familiares”, destaca Alexandre Dalla Bernardina.

ALMOÇO

Lourdinha Wanderley, Maria Vélide Rezende, Regina Martins e Izabel de Souza: amigas reunidas na Praia do Canto Crédito: Divulgação

JUSTIÇA ELEITORAL

O Fundo “Justiça Eleitoral”, do acervo do Arquivo Público do Estado do Estado do Espírito Santo, composto por 91 caixas de documentos históricos, abrangendo alistamentos, recursos, pedidos de transferências, atas de reuniões, estatísticas eleitorais e recadastramentos, foi reorganizado e inventariado.

Por meio dele é possível realizar diferentes estudos sobre os processos eleitorais capixabas, referentes ao período entre 1855 e 1937. As ações envolveram também a elaboração de um novo instrumento de pesquisa, que pode ser consultado no site da instituição: www.ape.es.gov.br.

QUERIDAS DE RR

Egle Andrade, Ana Paula Rody, Andrea Paula Michelini e Roberta Telles Puppim: encontro de amigas, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

RR NEWS

Cris Samorini, presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo (SIGES), convida para o circuito Capacite-se, que contará com seis eventos, entre cursos e palestras, voltados especialmente para o segmento industrial. O primeiro meeting virtual acontece no dia 1º de junho, com o tema "Como se tornar um inspetor de qualidade de resultados". O Capacite-se é promovido pelo SIGES, em parceria com a Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG).

Aline Mareto e o marido Felipe Zucchi Crédito: Divulgação

A empresária Aline Mareto comemora o sucesso de 1 ano da sua marca fitness Bmood, inspirada no lifestyle da família. Em junho, Mês dos Namorados, a marca lança a coleção cápsula “No Love no Gain”, tema escolhido e representado por Aline e o marido Felipe Zucchi.

Recentemente os Nanomateriais têm atraído a atenção mundial e se tornado o alvo de inúmeras pesquisas científicas. Aqui no Espírito Santo, o professor da Faesa Centro Universitário, Dr. Gilberto Maia de Brito, foi convidado a participar do ICONNANO, II International Conference of Nanoscience and Nanobiotechnology, que aconteceu entre os dias 26 e 28 deste mês, com pesquisadores do mundo todo. Ele falou sobre uma metodologia de produção de Nanomateriais Magnéticos com aplicação no tratamento de água, siderurgia e produção de biodiesel, colocando a pesquisa capixaba em destaque internacional, mais uma vez.

A agência de comunicação e tecnologia Resultate recebeu o Selo de Compromisso com a Educação 2021, do Instituto Ponte. Há 6 anos a agência é parceira do Instituto, que tem como missão oferecer oportunidade de educação de qualidade para jovens de baixa renda.

O Diretor-Geral do Hospital Santa Rita, Carlos Clayton Lobato, anuncia uma novidade para o dia 14 de junho: a inauguração do Ambulatório pós-Covid-19 para acompanhamento de pacientes após alta hospitalar e com síndromes em decorrência do vírus. “A pessoa que apresentar algum tipo de sintoma residual da doença, como falta de ar, dor no peito, dores de cabeça, dores musculares ou tontura poderá procurar o Ambulatório para realizar consulta com especialista em Clínica Médica e, caso necessário, dar início ao acompanhamento com outra especialidade médica”, informa Lobato.