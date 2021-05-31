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Renata Rasseli

FOTOS: a pocket party de aniversário de Stella Miranda em Pedra Azul

A cerimonialista reuniu a família e poucos amigos para celebrar idade nova neste sábado (29), nas montanhas do Espírito Santo

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

31 mai 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Stella Miranda e Zeller Bernardino
Stella Miranda e Zeller Bernardino: almoço ao ar livre com decoração da própria aniversariante Crédito: Mônica Zorzanelli
Sua profissão é organizar a festa para os outros, mas neste sábado (29), a nossa cerimonialista Stella Miranda recebeu a família e poucos amigos para celebrar seu aniversário com um almoço, em Pedra Azul. A decoração assinada pela própria aniversariante foi inspirado na Toscana, com limões sicilianos, uvas e lavandas. O menu foi assinado pelo chef Victor Prazeres. Confira quem prestigiou a pocket party nas fotos de Mônica Zorzanelli.

Aniversário de Stella Miranda

Eduardo Borges, Talita Borges, Stella Miranda, Zeller Bernardino e os netos Duda e Arthur
Eduardo Borges, Talita Borges,  Zeller Bernardino, Stella Miranda e os netos Duda e Arthur Crédito: Mônica Zorzanelli

MARKETING MADE IN ES

Com a proposta voltada para trabalhar o potencial de encantamento de uma das maiores empresas de bebidas do mundo, o Hub de Estratégia Fábrica Marketing amplia seu portfólio e celebra a chegada da Ambev como novo cliente. A CEO da Fábrica Marketing, Rafaela Ziviani, conta que a parceria acabou de ser fechada e a agência será responsável pela produção de experiências da Ambev no Espírito Santo. Em conjunto com o time do cliente, o objetivo é reunir competências de planejamento e criatividade para implementar as melhores práticas de live marketing e relacionamento. “Daremos o pontapé inicial nesta parceria no Dia dos Namorados com ação de encantamento da Stella Artois para os apaixonados”, destaca Ziviani.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Cris Velten e a aniversariante Mariana Velten
Cris Velten e a aniversariante Mariana Velten: celebrando 16 anos! Crédito: Divulgação

SAÚDE DO TRABALHADOR EM PAUTA

O atestado de saúde ocupacional (ASO) é um documento obrigatório que visa monitorar a saúde dos trabalhadores e está entre os dados que devem ser lançados na plataforma e-Social. Sebastião do Prado, contador da Tatão Contabilidade, alerta que o lançamento do ASO na plataforma será obrigatório a partir de setembro para as empresas do regime Lucro Real e Lucro Presumido. “Já as do Simples Nacional serão obrigadas a partir de janeiro do próximo ano. No entanto, é importante começar a organizar as atividades relacionadas à saúde e segurança do trabalho para evitar correria e atrasos nas consultas ocupacionais quando o envio for obrigatório”, aconselha.

ANIVERSÁRIO

O presidente da Aberje - ES Breno Areas em almoço de aniversário com a jornalista e consultora Andréia Lopes
O presidente da Aberje - ES Breno Areas em almoço de aniversário com a jornalista e consultora Andréia Lopes Crédito: Divulgação

PINTURAS EM PARIS

Artista plástica formada na Ufes, Vanessa Xavier foi aprovada  para o Salão de Arte em Épinay-sur-Seine, na França. Vai apresentar suas pinturas de 31 de maio a 12 de junho.

FINAL DE SEMANA

Ana Mendonça e Jacqueline Chiabay
Ana Mendonça e Jacqueline Chiabay: curtindo o friozinho de Aracê, em Domingos Martins Crédito: Dan Mendonça

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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Festa de Aniversário
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