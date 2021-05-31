FOTOS: a pocket party de aniversário de Stella Miranda em Pedra Azul

Stella Miranda e Zeller Bernardino: almoço ao ar livre com decoração da própria aniversariante Crédito: Mônica Zorzanelli

Sua profissão é organizar a festa para os outros, mas neste sábado (29), a nossa cerimonialista Stella Miranda recebeu a família e poucos amigos para celebrar seu aniversário com um almoço, em Pedra Azul. A decoração assinada pela própria aniversariante foi inspirado na Toscana, com limões sicilianos, uvas e lavandas. O menu foi assinado pelo chef Victor Prazeres. Confira quem prestigiou a pocket party nas fotos de Mônica Zorzanelli.

Aniversário de Stella Miranda

Eduardo Borges, Talita Borges, Zeller Bernardino, Stella Miranda e os netos Duda e Arthur Crédito: Mônica Zorzanelli

MARKETING MADE IN ES

Com a proposta voltada para trabalhar o potencial de encantamento de uma das maiores empresas de bebidas do mundo, o Hub de Estratégia Fábrica Marketing amplia seu portfólio e celebra a chegada da Ambev como novo cliente. A CEO da Fábrica Marketing, Rafaela Ziviani, conta que a parceria acabou de ser fechada e a agência será responsável pela produção de experiências da Ambev no Espírito Santo. Em conjunto com o time do cliente, o objetivo é reunir competências de planejamento e criatividade para implementar as melhores práticas de live marketing e relacionamento. “Daremos o pontapé inicial nesta parceria no Dia dos Namorados com ação de encantamento da Stella Artois para os apaixonados”, destaca Ziviani.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Cris Velten e a aniversariante Mariana Velten: celebrando 16 anos! Crédito: Divulgação

SAÚDE DO TRABALHADOR EM PAUTA

O atestado de saúde ocupacional (ASO) é um documento obrigatório que visa monitorar a saúde dos trabalhadores e está entre os dados que devem ser lançados na plataforma e-Social. Sebastião do Prado, contador da Tatão Contabilidade, alerta que o lançamento do ASO na plataforma será obrigatório a partir de setembro para as empresas do regime Lucro Real e Lucro Presumido. “Já as do Simples Nacional serão obrigadas a partir de janeiro do próximo ano. No entanto, é importante começar a organizar as atividades relacionadas à saúde e segurança do trabalho para evitar correria e atrasos nas consultas ocupacionais quando o envio for obrigatório”, aconselha.

ANIVERSÁRIO

O presidente da Aberje - ES Breno Areas em almoço de aniversário com a jornalista e consultora Andréia Lopes Crédito: Divulgação

PINTURAS EM PARIS

Artista plástica formada na Ufes, Vanessa Xavier foi aprovada para o Salão de Arte em Épinay-sur-Seine, na França. Vai apresentar suas pinturas de 31 de maio a 12 de junho.

FINAL DE SEMANA