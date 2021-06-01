Amigas raspam a cabeça em apoio a paciente com câncer no ES

Catia Horsts Medeiros, Pollyana Simonasse Duarte (que está em tratamento de câncer de mama), Daniela Rodrigues Duarte e Marlene do Carmo Ferrari Simonasse Crédito: Mônica Zorzanelli

Neste momento em que a palavra empatia ganha força, a empresária Cátia Horsts e a analista de contratos e faturamento Pollyana Simonasse Duarte vivenciam na prática o poder transformador de se colocar no lugar do outro. Na luta contra o câncer de mama, Pollyana, de 36 anos, que teria ao seu lado a amiga de trabalho de 11 anos e da vida nesse grande desafio. A paciente descobriu a doença em 30 de março e fez sua primeira sessão de quimioterapia em 7 de maio de 2021.

Diante da notícia de que Pollyana teria que raspar a cabeça por conta do tratamento, Cátia, que voltou a ser gestora dela há três anos, decidiu que também iria cortar os cabelos longos. "Eu já tive câncer de tireoide, mas não precisei fazer quimioterapia. Quando ela me contou, não pensei duas vezes. Decidi que estaria ao seu lado neste momento", disse Cátia.

Juntas, lado a lado, elas viram os fios indo embora e a ressignificação de uma amizade ainda mais potente. "A nossa amizade ultrapassou o ambiente corporativo. E meu sentimento é de gratidão e felicidade por ter pessoas assim do meu lado neste momento", frisou Pollyana. Marlene do Carmo Ferrari Simonasse e Daniela Rodrigues Duarte, mãe e enteada de Pollyana, também cortaram os cabelos em apoio ao tratamento.

Marlene do Carmo Ferrari Simonasse, Daniela Rodrigues Duarte, Pollyana Simonasse Duarte (que está em tratamento do câncer de mama) e Catia Horsts Medeiros: antes de cortarem o cabelo Crédito: Mônica Zorzanelli