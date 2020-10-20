Amigas do peito: saiba quais são os direitos das pacientes com câncer de mama

Prazos para o cumprimento de exames e início de tratamento pelo SUS então entre os direitos Crédito: Shutterstock

Além de ter vivido a experiência do câncer de mama, a convidada da série semanal da rádio CBN Vitória, Gilsilene Passon, também é professora, advogada e Doutora em Direito. Com sua experiência en sua área de formação, ela aproveitou o terceiro episódio para explicar aspectos específicos das leis que amparam as pacientes durante o tratamento da doença.

Gilsilene explica que a partir do recebimento do diagnóstico, a vida já passa por várias mudanças. Ela conta que há vários anos existe uma luta que envolve movimentos do âmbito médico e também de vários grupos da sociedade. Essa luta reivindica mais direitos para essas pacientes, porém muitas delas deixam de usufruir desses direitos porque não os conhecem. Infelizmente, no nosso país, temos muitos direitos pra vários grupos sociais, mas há um desconhecimento muito grande. Essas informações não chegam até as pessoas que efetivamente precisam, disse.

Prazos

Ela conta que recebe várias dúvidas relacionadas a esses direitos por parte de quem está enfrentando a doença e uma das principais é sobre os prazos para se fazer os exames pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para, então, iniciar efetivamente o tratamento.

Gilsilene destaca duas leis, conhecidas popularmente como Lei dos 30 dias (n° 13.896) e Lei dos 60 dias (nº 12.732/2012). A chamada Lei dos 30 dias entrou em vigor em abril deste ano e estabelece um prazo mínimo para a realização dos exames de confirmação do diagnóstico. É resultado de uma luta muito longa, nós não podemos tolerar que esses exames demorem meses e, mesmo com a lei em vigor, a realidade ainda não é essa. Por isso, agora a nossa luta é efetivar essa lei, afirmou.

Eu sempre repito: quem tem câncer, tem pressa. O tempo é um grande aliado no tratamento, mas ele também pode ser um grande agravante, complementou.

Já a Lei dos 60 dias garante que o primeiro tratamento deve ser iniciado pelo SUS no prazo de 60 dias a partir do laudo patológico que verificou a natureza - maligna - do tumor. Esse primeiro tratamento, se for o caso de uma cirurgia, já seria o ato cirúrgico. Se for uma quimioterapia ou uma radioterapia, também já se inicia. Enfim, deve ser o primeiro passo do tratamento específico para aquela mulher, explicou a advogada.

O que fazer se esse prazo não for observado: existem dois caminhos, um é fazer uma reclamação formal junto à Secretaria de Saúde. Outro é acionar a justiça, com pedido de liminar para que este prazo seja obedecido.

Auxílios

Outro direito garantido à paciente com câncer são os auxílios concedidos pelo Estado. O primeiro auxílio é por incapacidade temporária, o nome mudou recentemente, mas ele é mais conhecido como auxílio doença. Este auxílio deve ser recebido pela paciente que não tenha condições de permanecer no trabalho, se ela precisar passar mais de 15 dias ausente das suas atividades., pontuou Gilsilene.

No caso das empregadas domésticas, esse recebimento é imediato. Nos demais casos, os primeiros 15 dias são pagos pela empresa e, em seguida, ela recebe o auxílio, complementou.

Gilsilene explicou ainda que a quantidade de tempo desse recebimento deve se adequar à necessidade da paciente. Algumas têm alta programada, por exemplo, de 60 dias. Caso ela não tenha, esse auxílio é garantido por 120 dias, mas poderá ser prorrogado, a paciente precisa solicitar e passar pela perícia médica, salientou.

Em casos específicos a pessoa não recebe o auxílio porque, de imediato, já é recomendado o auxílio por incapacidade permanente, mais conhecido como aposentadoria por invalidez. Normalmente, essa paciente recebe o auxílio doença e, depois disso, não havendo o reestabelecimento, ela passa para a aposentadoria, acrescentou.

Visita especial

O episódio contou também com a participação de Danielle, de 42 anos e professora universitária, que enviou um áudio contando sua trajetória de enfrentamento do câncer. Quando eu soube do diagnóstico, me veio na cabeça os meus filhos, que na época tinham 3 e 7 anos. Eu queria viver por eles, estar perto deles e vê-los crescer, contou.