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Outubro Rosa

Episódio da série Amigas do Peito aborda a fase do diagnóstico do câncer de mama

Série especial da rádio CBN Vitória trata questões relacionadas ao câncer de mama a partir da perspectiva de quem já viveu a doença. Os episódios vão ao ar todas as quintas-feiras do mês de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 18:24

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 18:24

Mulher segurando laço rosa, símbolo da campanha de prevenção ao câncer de mama; outubro rosa
Em cinco episódios, convidada irá compartilhar sua trajetória desde o diagnóstico à cura da doença. Crédito: Shutterstock
Durante todo o mês de outubro, período da campanha de prevenção ao câncer de mama, a rádio "CBN Vitória" irá transmitir a série Amigas do Peito, que vai ao ar sempre às quintas-feiras. A convidada para participar da série sob comando de Fernanda Queiroz foi a advogada e professora Gilsilene Passon, que descobriu o câncer de mama em 2014 e, desde então, busca auxiliar outras mulheres no entendimento da doença. Ela irá compartilhar suas vivências desde a descoberta até a cura da doença.
O primeiro episódio teve foco na fase de recebimento do diagnóstico, período impactante e, muitas vezes, devastador para quem enfrenta a notícia. No caso da advogada, essa fase aconteceu em um período muito ativo de sua vida profissional e de realização pessoal, com seus filhos ainda bem pequenos. Foi um susto muito grande e ,junto com o susto, outras emoções, como medo, tristeza também. O diagnóstico, pra muitas de nós, mulheres, vem como um híbrido, um mix de emoções, porque nos força a parar e pensar: o que eu vou fazer agora?, conta ela.
Essa é a hora que também precisamos entender: o passado eu não posso mudar, mas posso agir de uma forma que me leve a remissão da doença, complementa.
Com a vida bastante agitada, Gilsilene se viu diante de duas opções: reduzir o ritmo das atividades ou paralizá-las para entrar no tratamento com total dedicação. A doença foi diagnosticada em março daquele ano e, já em abril, a professora foi submetida à cirurgia de mastectomia total.

MUDANÇA DE PRIORIDADES

"Se não paramos pra pensar como estamos cuidando dessa máquina incrível que é o nosso corpo, uma hora a conta chega"
Gilsilene Passon - Advogada e professora
Gilsilene conta que, após a descoberta, passou pelo que chama de fases do luto, que são negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. A professora explica que a doença veio como um sinal amarelo para que seu ritmo não estava saudável já que, antes do diagnóstico, seu estilo de vida era diferente e que se atentava menos à saúde e mais ao trabalho. É uma pena que nós precisemos passar por um momento de luto para que nós possamos nos dar um tempo de pensar o que estamos fazendo com as nossas vidas e quais são as nossas escolhas, disse Gilsilene.
Nosso corpo é o nosso grande templo, então se não paramos pra pensar como estamos cuidando dessa máquina incrível que é o nosso corpo, uma hora a conta chega, coloca a advogada.

ALINHANDO CORPO E MENTE

Para ela, o tratamento do câncer de mama não deve ser apenas médico, ele precisa ser integral, incluindo um profissional da área da psicologia. Essa fase necessita de um suporte, por isso que, nós temos direito a um atendimento multidisciplinar, humanizado. O suporte emocional é fundamental e, inclusive, vai se reverter em benefícios para o tratamento médico, pontua.
Ela chama atenção também para a importância do apoio da família e amigos e salienta que cada mulher vive esse momento de uma maneira diferente e ela, como alguém muito ligada a fé, resolveu fazer uma promessa. Eu fiz a promessa de que assim que eu estivesse curada, eu iria a aos pés de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. E isso aconteceu, Aquilo foi muito importante, porque, pra mim, fez muito sentido, dentro do meu padrão de fé, contou Gilsilene.
O câncer é um desafio colocado em nossas vidas e, muitas vezes, só o diagnóstico já faz a doença vencer. Mas temos que ter a convicção de fazer tudo que esteja ao nosso alcance para que nossa luta seja ganha, finaliza.
Ouça a reportagem na íntegra clicando aqui.

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