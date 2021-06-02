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Renata Rasseli

FOTOS: José Antônio Fiorot Júnior celebra 44 anos em Vitória

Apaixonado por Fórmula 1 , o médico comemorou aniversário neste sábado (29), na Mata da Praia, com decoração temática em homenagem a Lewis Hamilton, piloto do carro 44

Públicado em 

02 jun 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

José Antonio Fiorot Júnior e Camila Fiorot e as filhas
José Antonio Fiorot Júnior e Camila Fiorot e as filhas Alice e Sofia Crédito: Elani Passos
Apaixonado por Fórmula 1, o médico neurologista José Antonio Fiorot Júnior celebrou seus 44 anos homenageando um dos seus ídolos, o piloto Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial e  dono do carro de placa 44. A pocket party reuniu a família e poucos amigos no sábado (29), na Mata da Praia, em Vitória. O aniversariante recebeu ao lado da sua Camila Fiorot e das filhas Alice e Sofia.  A DJ Larissa Tantan comandou as picapes e a fotógrafa Elani Passos registrou os melhores momentos para a coluna. Confira a galeria abaixo:

Aniversário de 44 anos do médico José Antônio Fiorot Júnior

COMO COMPRAR UM IMÓVEL PARA MORAR OU INVESTIR

Esse é o assunto da segunda live do projeto Talk Imóveis, que irá ao ar nesta quarta-feira (2), a partir das 16h. Especialistas do mercado vão orientar sobre formas de financiamento, uso do FGTS, opções de consórcio, melhores escolhas e como começar a investir.
O encontro terá a presença do presidente do Sindicato das Empresas de Compra Venda de Imóveis do Estado do Espírito Santo (SECOVI-ES), Juarez Gustavo Soares; do presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci/ES), Aurélio Dallapicola; da jornalista e colunista de Economia de A Gazeta, Beatriz Seixas; e do diretor de Negócios e Recuperação de Ativos do Banestes, Hugo Gaspar.
A mediação do debate será feita pelo economista e comentarista da CBN, Teco Medina, e a apresentação pela editora Lara Rosado, jornalista especializada no tema e responsável por Imóveis em A Gazeta. Todas as lives são transmitidas na página agazeta.com.br/imóveis.

PEDRA AZUL

Lana Lopes, Henrique Sloper, Duda Grecco e Tina Inada
Lana Lopes, Henrique Sloper, Duda Grecco e Tina Inada: encontro no Café Camocim Crédito: Mônica Zorzanelli

FLORAIS EM ALTA

Os florais nunca estiveram tão em voga como agora, impulsionados pelo aumento de pessoas com ansiedade, estresse e até depressão devido a pandemia. A farmacêutica da Globo Fórmula, Luiza Scardua, explica que a terapia floral é uma alternativa para tratar ou ajudar a prevenir desordens emocionais e auxiliam no equilíbrio das emoções. O método, criado pelo médico inglês Edward Bach, faz parte das Práticas Integrativas e Complementares à Saúde. “Os florais não são considerados medicamentos. Eles são compostos por essências de flores, água mineral e solvente. A fórmula exata é administrada por um terapeuta floral. E, apesar de ser uma terapia consolidada e reconhecida pela OMS, não substituem tratamentos psicológicos ou psiquiátricos. Nesses casos, as terapias podem ser combinadas”, esclarece.

ALMOÇO

José Lino Sepulcri, Neucimar Fraga e Hélio Schneider
José Lino Sepulcri, Neucimar Fraga e Hélio Schneider: em encontro oferecido pelo empresário Valdecir Torezani, em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: A BOLA DA VEZ

No Brasil, os gastos com Inteligência Artificial (IA) devem atingir os US$ 464 milhões este ano, principalmente puxados pelos investimentos em chatbots, com taxas de crescimento próximas a 30% em comparação ao ano passado. Segundo as previsões, que constam no mais recente relatório anual da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), reforçam algo que já é realidade no mercado: o uso da tecnologia pelas empresas para criar pontos de contato efetivos com os clientes. “Os assistentes virtuais já são uma realidade para negócios de diferentes formatos e começam a ganhar espaço entre as empresas de menor porte. Em muitos casos, o simples fato de oferecer um chatbot permite um suporte 24h ao público, algo alinhado às necessidades dos usuários cada vez mais imediatistas”, explica o diretor da Sankhya-ES e especialista em ERP, Renato William.

VISITA 

Luana Patriota ao lado do esposo, o vereador Leandro Piquet, no gabinete do parlamentar na Câmara de Vitória
Luana Patriota visitou o gabinete do marido e vereador Leandro Piquet, na Câmara de Vitória Crédito: Divulgação

RR NEWS

A pneumologista e especialista em Medicina do Sono, Dra. Jessica Polese participa de live do projeto Neon Live do “Núcleo Especializado em Oncologia” onde fala sobre o “Sono na Pandemia”. Será nesta quarta, dia 2, a partir das 19h, no @neononcologia.
Fernanda Prates, Andressa Allen e Cris Rocha recebem 30 mulheres, na próxima quarta-feira (09), para  o segundo encontro da Confraria Luxo BTZ. no mezanino do restaurante Balthazar. 
A empresária Cristiane Guedes,  que se casará em setembro com Rafael Telles, já escolheu seu vestido de noiva. Será um modelo criado exclusivamente pelo Atelier Carmelita, de Linhares.
Durante o mês de junho, a especialista em gestão de carreira e liderança Vânia Goulart, CEO da Selecta, dará continuidade à série de debates virtuais ao vivo com as principais lideranças empresariais do Espírito Santo. A primeira live do mês será realizada nesta quarta-feira (02), com o advogado Luciano Olímpio Rhem, sócio proprietário do escritório Viana e Olímpio Advogados, sobre Empreendedorismo e Advocacia. Entre os convidados das próximas semanas estarão Otacílio Pedrinha (Banestes), Vinícius Freitas (DVF Educação Empresarial), Djalma Quintino (Grupo Dikma) e Paulo Vasconcellos (IBGC). Todas as lives serão transmitidas pelo instagram da Selecta (@selectain) e ficarão disponíveis posteriormente no IGTV da empresa.
Para quem é fã de chocolate, o Dia dos Namorados vem aí e a iguaria é um dos símbolos da data, junto ao coração. Pensando nisso, a nutricionista e confeiteira Renata Póvoa preparou além de uma cesta com diversos produtinhos, uma receita especial, um coração de chocolate com casca recheada: “O coração tem tudo a ver com a data, não podia deixar de fora e criei versões de chocolates com cascas saborosas super solicitadas, como crocante com doce de leite, pistache com geleia de frutas vermelhas e ninho com nutella", explica. “É para dar água na boca mesmo”, finaliza Renata.
Fabio Portela e Sofia Buzetto: Cecília chegou!
Fabio Portela e Sofia Buzetto: Cecília chegou para alegria dos papais queridos de RR! Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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