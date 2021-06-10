Recall de Marcas da Rede Gazeta terá live com cantor Nando Reis

Nando Reis, cantor Crédito: Divulgação

Nando Reis. Como diz o próprio lema deste ano, o Recall de Marcas Rede Gazeta se "movimentou", e vai trazer um formato inédito de programação para este ano. Já de cara, no próximo dia 21, para celebrar o Dia do Mídia e o primeiro da Recall Week, a Rádio Mix Vitória promove a live-show do cantor

A voz de sucessos como "All star" e "Relicário" se apresenta a partir das 20h no site especial agazeta.com.br/recall. No mesmo formato, mas desta vez na sexta-feira (25), será a vez do sertanejo subir ao palco virtual do Recall de Marcas, com a dupla Diego & Victor Hugo.

Além dos shows, o cronograma conta com palestras e apresentações de cases todos os dias, a partir de 16h. entre os já confirmados estão o CEO do Rock in Rio, Luis Justo; a diretora de Programação e Marketing da TV Globo, Leonora Bardini; e o CMO do McDonald’s Brasil, João Branco.

ANIVERSÁRIO

Julianna Castro e o aniversariante Giuliano Castro: celebrando aniversário no Copacabana Palace Crédito: Divulgação

INVENTÁRIO

Tramita em caráter conclusivo o Projeto de Lei 951/21 que permite o reconhecimento da união estável de casais em inventário. Se aprovado, a proposta altera o Código Civil e se ajusta ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na avaliação da advogada e especialista em Direito da Família e Sucessões, Rayane Vaz Rangel, o PL traz mais celeridade aos processos em que existam provas incontestáveis da união. "Se aprovado, o projeto de lei alterará o artigo 1.723, do Código Civil Brasileiro, que trata do reconhecimento da união estável, permitindo que o reconhecimento seja realizado na própria ação de inventário, desde que seja comprovada por documentos incontestáveis", explica.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

A aniversariante Gracinha Nader e Moyses Nader: celebrando a vida! Crédito: Divulgação

MADE IN ES

Carol Amaral ampliou sua linha de produtos de bem estar desenvolvidos 100% em solo capixaba. Agora, o Himalife Coffee - que conjuga café, insulina, canela, taurina e colágeno - vem para acelerar o metabolismo, reduzir ansiedade, aumentar concentração e repor colágeno no corpo. "O projeto ConVid - Pesquisa de Comportamento, feito pela Fiocruz, em parceria com a UFMG e a Unicamp, fez um estudo com 44.062 brasileiros e mostra que quase metade das mulheres está consumindo chocolates e doces em dois dias ou mais por semana. Vem daí também a importância de uma fórmula que pense na ansiedade e no metabolismo", comenta Carol.

VISITA

Alipio Neto e Monike receberam em seu condômino, o Manoa Eco Villa, em Costa Dourada, Bahia, o casal Jesus Luz e Carol Ramiro e a filha Malena Crédito: Divulgação

ACADEMIA SEGURA

Sob intermédio da Secretária de Turismo, Lenise Loureiro, a Associação das Academias de Ginástica do ES (Acages) estabeleceu parceria com o Sebrae para desenvolver o Laudo Técnico de Regularidade Covid-19, que garante a certificação do selo Academia Segura, lançado em abril deste ano. No dia 10 de junho, haverá um encontro online para 30 academias de ginástica do Estado que tiverem interesse em conhecer mais sobre o projeto. O presidente da Associação, Carlos Andrião, garante que esta é uma forma de dar ainda mais credibilidade ao setor, esclarecer regras a serem seguidas e garantir que os alunos se sintam seguros no retorno às atividades nos centros de bem-estar e saúde.

SEMANA DOS NAMORADOS

O casal Raigna e Sérgio Vaconcelos posam para ensaio apaixonado para o Dia dos Namorados Crédito: Débora Benaim

ANARRIÊ!

Mesmo em momento de pandemia, a Turma do Dr. Unimed, iniciativa desenvolvida pelo Instituto Unimed Vitória, segue com seu trabalho voluntário para levar alegria a crianças que estão em instituições de saúde da Grande Vitória. Nesta quinta-feira (09) serão entregues kits juninos de pescaria para cem crianças internadas no Hospital Infantil de Vitória, no Hospital das Clínicas, no Hospital Unimed e no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi). Os mimos foram preparados com a ajuda de voluntárias e voluntários do Instituto, que fizeram todo o trabalho em suas residências seguindo os protocolos de segurança da Covid.

SEMANA DOS NAMORADOS 2

Alberto Murta e Marília Celin: celebrando o amor em Pedra Azul Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Oncologistas do Neon, Kitia Perciano, Edelweiss Soares, Cristiano Drumond e Wesley Vargas participaram de junho do ASCO 2021, congresso realizado pela Sociedade Americana de Oncologia, de forma virtual. O objetivo dos médicos é divulgar informações atualizados sobre os vários tipos de câncer aos pacientes.

Felipe Mendonça e Max da Mata convidam para o almoço especial de dia dos namorados no espaço gourmet dos sócios. A dupla preparou um menu com carnes premium, especialidade da casa.

O Dia dos Namorados será antecipado no Barlavento Beach Bar & Lounge, na Praia de Camburi. O local, comandado pelos sócios Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia, vai celebrar a data com noite romântica nesta quinta-feira (10), e programação especial composta por menu exclusivo, apresentação de Gabriel Felipe em formato de voz e violão, além de decoração temática para tornar a ocasião inesquecível.

Em homenagem ao dia dos namorados, a hairstylist do Be.Spa Urbano, Ana Paula Leite, recebe suas clientes durante esta semana com drinques especiais, petiscos Sequinhas e brigadeiro da Brigaderia Mielke.

Depois de comandar o 1º Chá Virtual do Espírito Santo, direto de Domingos Martins, a tea sommelière e especialista em mesa posta Dani Mendes convida para a Live Shop Antiguidades, neste domingo, 13, a partir das 15h30, com transmissão pelo instagram @garimpei4you. Entre os itens que podem ser garimpados por colecionadores estão porcelanas inglesas, japonesas, bules em prata, samovares.

Fernanda Prates recebe seis casais para celebrar o Dia dos Namorados neste final de semana, na Pousada Benaflo, em Venda Nova do Imigrante. O proprietário e chef da pousada Fernando Lorenzoni assinará o jantar.