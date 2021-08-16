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Renata Rasseli

FOTOS: Serginho Carone e Duda Caran festejam casamento em Trancoso

Depois do casamento civil, em setembro de 2020, na Aldeia, o casal reuniu a família e amigos para o sim-sim religioso na Igrejinha do Quadrado

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 02:08

Públicado em 

16 ago 2021 às 02:08
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Maria Eduarda Caran e Serginho Carone
Maria Eduarda Caran e Serginho Carone: sim-sim na Igrejinha de Trancoso Crédito: Divulgação
Depois de oficializarem a união civil, na casa dos avós Dalva e Willian Carone, na Aldeia, em Guarapari, em setembro de 2020Serginho Carone e Maria Eduarda Caran disseram sim-sim neste sábado (14), na Igrejinha do Quadrado, em Trancoso. O destination wedding reuniu a família e amigos do casal em final de semana animado no hot spot baiano. 
Serginho Carone e Duda Caran
Serginho Carone e Duda Caran Crédito: Divulgação
A decoração fica a cargo da nossa Camila Sarmento, mesa de doces by Flavia Gama e open bar do Don Camaleone.
A noiva vestiu um look belíssimo do Ateliê WhiteWall, de São Paulo, com beauty da equipe Walace Menezes. O noivo e o pai da noiva, Netto Soares, vestiram ternos Alfaiatria Paramout, exclusividade da Maison Libanesa, de Cesinha Saade. 
Confira a galeria de quem celebrou #DudaeSergio.

Casamento de Duda Caran e Serginho Carone em Trancoso

SOCIAL EM ALTA

Levantamento divulgado no anuário Finanças dos Municípios Capixabas, publicação da Aequus Consultoria que começa a circular essa semana, aponta que a aplicação de recursos pelos municípios capixabas em programas de assistência social vem crescendo e, em 2020, somou R$ 463,5 milhões – alta de 6,6% quando comparado ao ano anterior. De acordo com a publicação, foram R$ 28,6 milhões adicionais direcionados para a área, em grande parte necessários para aliviar os efeitos sociais por conta da pandemia.

VISITA

Eugênio Ricas e Leandro Piquet
Eugênio Ricas e Leandro Piquet Crédito: Divulgação
O delegado e vereador de Vitória, Leandro Piquet, esteve na sede da Polícia Federal em Vila Velha para uma visita ao novo Superintendente Regional da PF, Eugênio Ricas. Piquet e Ricas trabalharam juntos na Secretaria de Controle e Transparência do Estado (Secont) e na Secretaria de Estado de Justiça (Sejus),

LANÇAMENTO

O secretário de Estado de Cultura Fabricio Noronha e a arquiteta Angela Gomes
O secretário de Estado de Cultura Fabricio Noronha e a arquiteta Angela Gomes: no lançamento do projeto Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Divulgação

BRUXISMO EM ALTA

O bruxismo é o ato de apertar e ranger os dentes. Essa ação pode acontecer durante o sono e também durante o dia. Marcelo Nobre, cirurgião-dentista e especialista em implante, explica que durante o dia geralmente se faz um apertamento, já durante a noite faz-se também um ranger ritmado. “Isso promove inflamação nos músculos e dor na região da ATM, região logo a frente do ouvido. Desde 2020 para cá, com o início da pandemia da Covid-19, observamos um aumento do número de pessoas que estão fraturando dentes ou restaurações. Em meu consultório percebi um aumento de 70% nos casos".

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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