FOTOS: Serginho Carone e Duda Caran festejam casamento em Trancoso

Depois de oficializarem a união civil, na casa dos avós Dalva e Willian Carone, na Aldeia, em Guarapari, em setembro de 2020, Serginho Carone e Maria Eduarda Caran disseram sim-sim neste sábado (14), na Igrejinha do Quadrado, em Trancoso. O destination wedding reuniu a família e amigos do casal em final de semana animado no hot spot baiano.
A decoração fica a cargo da nossa Camila Sarmento, mesa de doces by Flavia Gama e open bar do Don Camaleone.
A noiva vestiu um look belíssimo do Ateliê WhiteWall, de São Paulo, com beauty da equipe Walace Menezes. O noivo e o pai da noiva, Netto Soares, vestiram ternos Alfaiatria Paramout, exclusividade da Maison Libanesa, de Cesinha Saade.
Confira a galeria de quem celebrou #DudaeSergio.
Casamento de Duda Caran e Serginho Carone em Trancoso
SOCIAL EM ALTA
Levantamento divulgado no anuário Finanças dos Municípios Capixabas, publicação da Aequus Consultoria que começa a circular essa semana, aponta que a aplicação de recursos pelos municípios capixabas em programas de assistência social vem crescendo e, em 2020, somou R$ 463,5 milhões – alta de 6,6% quando comparado ao ano anterior. De acordo com a publicação, foram R$ 28,6 milhões adicionais direcionados para a área, em grande parte necessários para aliviar os efeitos sociais por conta da pandemia.
VISITA
O delegado e vereador de Vitória, Leandro Piquet, esteve na sede da Polícia Federal em Vila Velha para uma visita ao novo Superintendente Regional da PF, Eugênio Ricas. Piquet e Ricas trabalharam juntos na Secretaria de Controle e Transparência do Estado (Secont) e na Secretaria de Estado de Justiça (Sejus),
LANÇAMENTO
BRUXISMO EM ALTA
O bruxismo é o ato de apertar e ranger os dentes. Essa ação pode acontecer durante o sono e também durante o dia. Marcelo Nobre, cirurgião-dentista e especialista em implante, explica que durante o dia geralmente se faz um apertamento, já durante a noite faz-se também um ranger ritmado. “Isso promove inflamação nos músculos e dor na região da ATM, região logo a frente do ouvido. Desde 2020 para cá, com o início da pandemia da Covid-19, observamos um aumento do número de pessoas que estão fraturando dentes ou restaurações. Em meu consultório percebi um aumento de 70% nos casos".