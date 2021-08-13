FOTOS: Veja quem prestigiou o show de estreia de Bia Barroso em Vitória

Marcelo Ribeiro e Bia Barroso: dia de estreia Crédito: Mônica Zorzanelli

Terminou em samba o show de estreia da cantora Bia Barroso, 21 anos, na noite de quarta-feira (11), no restaurante Raiz do Canto, em Vitória. Dançarina desde a infância, a artista encerrou o show ao som de "O Que É, o Que É?", de Gonzaguinha, ao lado do músico veterano Marcelo Ribeiro, e colocou a plateia para dançar.

A cantora brilhou ainda cantando clássicos da bossa nova, com composições de Cartola, Vinícius de Moraes e Tom Jobim e de artistas famosas da MPB como Rita Lee e Alcione.

Renato Barroso e Flavia Veiga, Patricia Zanotti e Wilmarzinho Barroso: prestigiando o show de Bia Barroso Crédito: Mônica Zorzanelli

Confira mais fotos de quem prestigiou a noite na galeria de Mônica Zorzanelli.

Show de estreia da cantora Bia Barroso

PEDRA AZUL

Clara Pais, Luiza Salles, Angelica Dorneles, Elaine Lorenzon, Larissa Villaschi, Keyla Thom, Ludmila Sodré, Fabio Pinho, Roberto Espírito Santo, Carminha Ribeiro, Marcelle Salles, Verônica Nolasco, Roberta Toledo e Lilian Mello Crédito: Cloves Louzada

A empresária Clara Pais recebeu parceiros da Emidio Pais, nesta terça-feira (10), na Pedra Azul. Arquitetos, decoradores e designers de interiores, parceiros premium do programa de relacionamento da empresa, tiveram uma experiência "cheirosa e gostosa" na região de montanhas do Estado.

O grupo participou de almoço na Pousada Rabo do Lagarto, de Lilia Mello, e puderam visitar e colher lavandas no Khas Café.

Os participantes da experiência foram Luiza Salles, Angelica Dorneles, Elaine Lorenzon, Larissa Villaschi, Keyla Thom, Ludmila Sodré, Fabio Pinho, Roberto Espírito Santo, Carminha Ribeiro, Marcelle Salles, Verônica Nolasco e Roberta Toledo.

DIA DO ADVOGADO

Davi Esmael. Armandinho Fontoura, Alberto Nemer e José Carlos Rizk Filho,: homenageando a Dra. Luciana Mattar no Dia do Advogado, nesta quarta (11), na Prefeitura de Vitória Crédito: André Sobral

A ECONOMIA AGRADECE

Notícia boa que movimenta o mercado: a Fortbras, gigante de autopeças elétricas, mecânicas e motopeças, está abastecendo seis estados a partir do centro de distribuição (CD) de 14 mil metros quadrados localizado no TIMS (Terminal Industrial Multimodal da Serra). Daqui saem produtos para Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Do TIMS, também estão sendo abastecidos um dos maiores e-commerces de autopeças do Brasil. São 35 mil notas fiscais expedidas mês e 20 mil SKUs (Unidade de Manutenção de Estoque) movimentados mensalmente.

COMEMORAÇÃO

Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia: celebrando 2 anos de beach bar, na Praia de Camburi Crédito: Leo Gurgel

FAESA É CAMPEÃ NO EXPOCOM

Alunos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Faesa trouxeram para o Espírito Santo 8 dos nove prêmios capixabas conquistados no Expocom, o maior congresso de comunicação do país. O resultado coloca o Centro Universitário como a primeira instituição entre as particulares do Sudeste, com prêmios em diversas categorias, como Fotografia Publicitária, Embalagem, Reportagem em Jornalismo Impresso e muitas outras, que agora concorrerão como representantes do Sudeste na etapa nacional do congresso, que acontecerá em outubro. A coordenadora da Unidade de Comunicação da FAESA, professora Marilene Lemos Mattos Salles, comenta sobre as conquistas: “a premiação do Expocom é sempre muito esperada e desejada por alunos e professores, porque é o resultado da nossa produção de sala de aula. Com um dos melhores resultados entre todas as Instituições de Ensino do Sudeste, que participaram da premiação, temos certeza que garantimos aos nossos alunos um ensino inovador e de qualidade nas áreas de Jornalismo e Publicidade”.

FÉRIAS

RR NEWS

Paulo Henrique Corrêa comemora mais um prêmio nacional da nossa Valor Investimentos. A empresa capixaba conquistou o Tier 25+, promovido pela XP, recebendo o selo de Eficiência em Renda Variável. A premiação avalia a performance e a qualidade da mesa de operações dos maiores escritórios de investimentos do Brasil.

Save the date! Cida Gomes, Gustavo Vervloet e o chef Duaine Clements convidam para uma noite especial no Quinta dos Manacás, em Pedra Azul, no próximo dia 4 de setembro.

Hélio Pepe é convidado dos advogados Ricardo Brum, Caio Kuster, Leonardo Marques e Pedro Fragoso para um bate-papo sobre a nova advocacia. O encontro acontece nesta sexta (13), em Vitória.