Grupo do ES comemora 50 anos no mercado de veículos

Fernanda e Gabriel Rizk, Apolo Rizk e Priscila e Apolo Figueiredo Rizk Crédito: Monique Janutt

O grupo Contauto acaba de completar 50 anos com o lançamento de novos projetos. Capitaneada pelo empresário Apolo Rizk, a empresa assume novo posicionamento no mercado, sob a direção dos filhos Apolo e Gabriel.

Com total expertise no mercado automotivo e muita bagagem técnica relacionada a automóveis, caminhonetes e vans, os Rizk passaram a atuar nas vendas de veículos multimarcas no atacado, com preços altamente competitivos, e também com veículos zero km de diferentes bandeiras.

Lançaram ainda a Contauto Autocenter, espaços altamente preparados para atender as demandas de peças e serviços de oficina para veículos de todas as marcas, inclusive para carros importados, caminhões e máquinas agrícolas, com lojas em Vila Velha e Serra. De acordo com o Diretor da Contauto, Apolo Figueiredo Rizk, o local é credenciado a rede Bosch, marca de autopeças comercializadas em veículos e traz a mais moderna tecnologia para cuidar dos automóveis e caminhões de diversas marcas.

Também fazem parte do grupo Contauto a Moto Ven:a, representante de motocicletas Honda no Estado, a Foton, marca de caminhões e o Consórcio Contauto.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Joel Mizuki, Alice e Edna Jabour: celebrando 14 anos em família! Crédito: Divulgação

CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Na batalha contra a prática da violência doméstica, toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Market4u, startup recém-chegada ao Estado de comércio autônomo em condomínios residenciais e empresas, disponibiliza em seu aplicativo um botão para denúncia de casos de violência doméstica. Ao clicar, os usuários são direcionados para uma ligação ao número 180, que tem essa finalidade. De acordo com o sócio Roberto Prado, a intenção é estimular a sociedade a agir, facilitando o contato com os órgãos competentes. “Já estamos presentes em nove grandes condomínios de Vitória e Vila Velha e sabemos que os principais casos de agressão acontecem dentro dos lares. Acreditamos que, ao facilitar a denúncia, podemos estimular as pessoas agredidas ou até mesmo os vizinhos a denunciar o caso, salvando assim vidas”, relata Roberto. Vale ressaltar que as ligações não ficam registradas no sistema da Market4u para preservar o sigilo do denunciante.

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Joelmo Costa e a aniversariante Lorena Rassele Croce: celebrando idade nova no último dia 9, em Vitória Crédito: Divulgação

SENAC NA SERRA

O município de Serra foi o endereço escolhido para uma nova expansão do Senac-ES. A instituição acaba de promover a abertura de uma unidade no bairro Portal de Jacaraipe, cuja finalidade é atender a demanda por formação profissional em diferentes áreas do mercado de trabalho. A cidade é uma das principais empregadoras da Grande Vitória e possui o 2ª maior PIB do Espírito Santo. O Senac Serra conta com mais de 3.600 m² de área total, reunindo salas de aula, laboratórios, área administrativa, além de um amplo espaço de convivência e área verde, auditório e estacionamento. Destaques para as cinco salas de aula convencional e dez laboratórios práticos. A unidade oferece mais de 20 cursos nas áreas de Estética, Gastronomia e Informática.

CHÁ REVELAÇÃO

Luiza Scardua e Vinícius Mattedi à espera da primeira filha, Maria. O casal oficializa a união neste sábado, 14, com cerimônia na Catedral de Vitória e recepção no Ilha Acústico Álvares. Crédito: Divulgação

RECEITAS PREMIADAS

Chef Revelação é o nome do concurso de receitas que Eduarda Buaiz lançou junto aos colaboradores da Buaiz Alimentos, dentro das ações comemorativas dos 80 anos. A iniciativa busca estimular os profissionais a mostrarem suas habilidades na cozinha, com delícias doces e salgadas que tenham um produto da Buaiz Alimentos. Jantar especial, publicação da receita nas redes sociais da empresa e rodada de pizza para a equipe fazem parte da premiação.

CAPIXABA EM SAMPA

A empresária Catarina Riva esteve em São Paulo durante a última semana para divulgar as novidades de seus empreendimentos: o Instituto Riva, a Clínica Riva Vacina e Análises Clínicas e o lançamento de seu e-commerce no último trimestre deste ano Crédito: Divulgação

PARA JOVENS ARQUITETOS

O arquiteto e consultor imobiliário Alexandre Repsold criou o evento presencial "Masterclass Princípios" para ensinar jovens arquitetos os principais conceitos para o início da carreira profissional. Todo o valor arrecadado foi doado a APAE Vila Velha, com o cheque entregue nas mãos da atual presidente Sônia Schneider.

Alexandre Repsold e Sônia Schneider Crédito: Divulgação

RR NEWS

Renato Aboudib Sandri, diretor da RS Construtora, comemora a entrega de mais um empreendimento da empresa em parceria com o grupo Incospal. O Celso Calmon 300, na Praia do Canto, ficou pronto para morar no final de julho. Com uma fusão clássica e futurista, esse é mais um marco comemorativo nos 42 anos da empresa para o mercado imobiliário de alto luxo.

Bonjour, Paris! Denise e Guilherme Gazzinelli partem nesta quinta-feira (12) para a capital francesa.

Gorete Thorey convida para a abertura da exposição "Brisa", da artista paulistana Valéria Weber, no próximo dia 18, em sua galeria. A mostra reúne pinturas, esculturas em cerâmica e trabalhos em papel.

Carol Neves está em Teresina (Piauí) para lançamento de sua nova coleção.

Idalberto Moro, presidente do Sincades, representa o Espírito Santo na 40ª Convenção Anual da ABAD, a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. O evento vai até amanhã (11) e acontece de forma virtual e presencial, em Atibaia, São Paulo.

O chef Juarez Campos é quem assina o jantar de entrega da premiação dos profissionais vencedores do mês do prêmio Vix Design, nesta quarta-feira, 11. Representando a Natuzzi Vitória, Robson Arruda e Pablo Menezes confirmam presença.