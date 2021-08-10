Buscas de voos para França, Canadá e Marrocos crescem até 176%

Paris, capital da França Crédito: Divulgação

O turismo acelera sua retomada com o avanço da vacinação. Após anunciarem a abertura aos turistas brasileiros totalmente imunizados, França, Canadá e Marrocos subiram no volume de pesquisas feitas, de acordo com o buscador Kayak, em julho.

A França, que anunciou a abertura das suas fronteiras aos vacinados em 17 de julho, foi a que mais cresceu, com uma alta de 176% nas buscas por voos para Paris.

No Canadá, as altas nas buscas dentro do Kayak foram vistas em suas três principais cidades: Montreal, com acréscimo de 142%; Toronto, com alta de 139%; e Vancouver, com volume de pesquisas 134% maior em julho no comparativo com o mês anterior.

Já no Marrocos, que está com as fronteiras abertas para os brasileiros imunizados desde 7 de julho, a pesquisa de voos para a cidade de Casablanca quase dobrou, chegando a crescer em 99%.

QUERIDOS DE RR

Gracinha Pinheiro e Ronald Carvalho Crédito: Mônica Zorzanelli

LIDERANÇA FEMININA

Em mais uma edição do projeto "Mulheres que inspiram", live que aborda a liderança feminina no mercado de trabalho, a estudante Maria Vitória Klein, da 3ª série do Ensino Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci, entrevista a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz Margareth Dalcolmo. Será na próxima quinta, dia 12, às 18h no Instagram (@maviklein_). Cientista de renome na área de tuberculose e participante de comitês de combate a epidemias, a convidada destacou-se mais recentemente por ser uma voz constante de esclarecimento da sociedade sobre a Covid-19 na imprensa nacional.

DE BEM COM A VIDA

Mauricio Frota, Elissa Ammar e Geane Guarçoni Crédito: Mônica Zorzanelli

PIONEIROS NA CASACOR ES

Rosana Rampazzo e Fabio Pinho celebram a participação na 25° edição da Casacor ES e o fato de serem pioneiros a fazer parte da mostra em 1996. “O ponta pé inicial da minha carreira foi a Casacor ES de 1996, e estar participando dessa mostra que será realizada no mesmo local onde tudo começou depois de 25 anos é uma mistura de sentimentos e emoções. Senti muita saudade e guardo boas lembranças também”, afirma Rosana Rampazzo. A mostra acontece de 6 de outubro a 28 de novembro, na residência da família Meyerfreund, na Praia da Costa, em Vila Velha.

CELEBRANDO!

Rogério Baracho e Ana Claudia Cardozo Crédito: Mônica Zorzanelli

QUINZE ANOS DE PERDÃO?!

Por 68 votos favoráveis e nenhum contrário, os senadores aprovaram o pagamento em até 15 anos das dívidas das micro e pequenas empresas com a União nesta quinta-feira (05), inclusive de microempreendedores individuais. Para o advogado João Eugênio Modenesi essa questão é polêmica visto que se de um lado ajuda o empresário e a arrecadação por outro, gera a penalização da população. “Ao mesmo tempo que o Governo sinaliza pela possibilidade de dar uma calote na população por meio do não pagamento dos precatórios previdenciários, ele aprova um projeto que concede um prazo demasiadamente generoso aos grades devedores do Brasil. Essa conta não fecha”, afirma o advogado.

VISITA

Giovana Duarte e Lucas Estevam: Dois dos maiores influenciadores de turismo pelo prêmio iBest 2021 visitaram a cidade de Domingos Martins no final de semana Crédito: Lucia Marins

RR NEWS

José Carlos Rizk Filho e Armandinho Fontoura recebem, no auditório da Prefeitura de Vitória, nesta quarta-feira (11), para a Sessão Solene do Dia do Advogado. Juristas que se destacam na categoria serão homenageados.

A empresária Gilcéa Prudêncio esteve em Belo Horizonte, na feira BH à Porter, conferindo as novidades de moda para o Verão 2022. Em breve, muitas novidades em sua multimarcas Caxuxa, localizada em Jardim da Penha.

Nilton Sagrilo, Lorenzo Tessari e Paulo Victor Scherrer levam nos dias 10, 11 e 12 de agosto uma enxurrada de conhecimento através de lives, para estudantes de Medicina em São Paulo. Visando sanar as necessidades de aprendizado e conhecimento dos futuros médicos, a equipe da Gama Ensino vai ministrar 3 lives com muito conteúdo assertivo e direcionado, usando os métodos exclusivos da instituição de ensino. As lives acontecem sempre às 19h30 e a diferença entre estudar e aprender, e a melhor forma de alcançar a nota de corte são alguns dos principais temas abordados no primeiro dia.