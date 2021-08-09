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Renata Rasseli

FOTOS: o sim-sim de Roberta Rabelo e Rodolpho Cabas em Vitória

A cerimônia religiosa e a festa foram  realizadas na sexta-feira (06), no Le Buffet Master, com a presença de familiares e amigos das famílias Rabelo e Cabas

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 12:09

Públicado em 

09 ago 2021 às 12:09
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Roberta Rabelo e Rodolpho Cabas
Roberta Rabelo e Rodolpho Cabas: brindando o amor!  Crédito: Brunella Rios e Léo Simões
O amor e a alegria estavam no ar no casamento de Roberta Rabelo e Rodolpho Cabas, realizado nesta sexta-feira (06),  no Le Buffet Master, em Vitória. O padre Jorge comandou a cerimônia religiosa, acompanhada pelos pais dos noivos, o desembargador Manoel Rabelo e Margareth Rabalo e Magali Cabas. 
Belíssima, a noiva vestiu um look de Margareth Zamprogno, do Atelier Duemme, com beauty do Nales. A decoração foi assinada pela Flor&Cia. DJ De Prá ferveu a pista da noite, que teve a participação do cantor Alan Venturin e do baiano André Lellis, que chegou de surpresa para animar ainda mais o sim-sim com axé. Jéssica Scotá assinou o cerimonial. 
Uma presença marcante e elegante na noite foi de Hilda Cabas, avó do noivo. Também brilharam na noite a  mãe e irmã da noiva, Margareth e Emanuelle,  desfilaram com looks Libanesa Tecidos/Quinha Campos.
Confira as fotos de Brunella Rios e Léo Simões.
Gustavo Rabelo e Giselle, Manoel Rabelo, Roberta Rabelo e Rodolpho Cabas, Margareth Rabelo e Emanuelle Rabelo e Luciano Bragatto
Gustavo Rabelo e Giselle, Manoel Rabelo, Roberta Rabelo e Rodolpho Cabas, Margareth Rabelo e Emanuelle Rabelo e Luciano Bragatto Crédito: Brunella Rios e Léo Simões
Roberta Rabelo e Rodolpho Cabas e Magali Cabas
Roberta Rabelo e Rodolpho Cabas e Magali Cabas Crédito: Brunella Rios e Léo Simões

Casamento de Roberta Rabelo e Rodolpho Cabas

Helena, Isadora, Hilda Cabas, Rafael Biccas
Helena, Isadora, Hilda Cabas, Rafael Biccas: os filhos de Laurentino e Andréia Biccas com a bisavó Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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