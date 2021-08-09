FOTOS: o sim-sim de Roberta Rabelo e Rodolpho Cabas em Vitória

Roberta Rabelo e Rodolpho Cabas: brindando o amor! Crédito: Brunella Rios e Léo Simões

O amor e a alegria estavam no ar no casamento de Roberta Rabelo e Rodolpho Cabas, realizado nesta sexta-feira (06), no Le Buffet Master, em Vitória. O padre Jorge comandou a cerimônia religiosa, acompanhada pelos pais dos noivos, o desembargador Manoel Rabelo e Margareth Rabalo e Magali Cabas.

Belíssima, a noiva vestiu um look de Margareth Zamprogno, do Atelier Duemme, com beauty do Nales. A decoração foi assinada pela Flor&Cia. DJ De Prá ferveu a pista da noite, que teve a participação do cantor Alan Venturin e do baiano André Lellis, que chegou de surpresa para animar ainda mais o sim-sim com axé. Jéssica Scotá assinou o cerimonial.

Uma presença marcante e elegante na noite foi de Hilda Cabas, avó do noivo. Também brilharam na noite a mãe e irmã da noiva, Margareth e Emanuelle, desfilaram com looks Libanesa Tecidos/Quinha Campos.

Confira as fotos de Brunella Rios e Léo Simões.

Gustavo Rabelo e Giselle, Manoel Rabelo, Roberta Rabelo e Rodolpho Cabas, Margareth Rabelo e Emanuelle Rabelo e Luciano Bragatto Crédito: Brunella Rios e Léo Simões

Roberta Rabelo e Rodolpho Cabas e Magali Cabas Crédito: Brunella Rios e Léo Simões

Casamento de Roberta Rabelo e Rodolpho Cabas