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Renata Rasseli

ES será destaque na maior TV da Itália em março; veja os bastidores

A equipe da RAI vai contar a história dos imigrantes dos municípios de Santa Teresa e de Venda Nova do Imigrante e reportagens sobre Vitória, capital do Estado

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 14:55

Públicado em 

01 fev 2022 às 14:55
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

TV italiana RAI em visita ao ES
TV italiana RAI em visita ao ES Crédito: Divulgação
A história e o caminho percorrido pelos imigrantes italianos no ES será tema de uma série de reportagens que vai ao ar na RAI, a maior TV da Itália, em março. A equipe, liderada pelo jornalista Michele Cinque,está no Estado e já gravou imagens em Vitória e Santa Teresa, uma das mais importantes cidades italianas do Brasil.  Fazem parte do grupo ainda o repórter e apresentador,  Diego Mezzogiorno, e  o assistente Luca Vanucci. 
Nesta terça-feira (01º),a RAI chega Venda Nova do Imigrante, outro importante município com forte influência da cultura italiana no ES. De lá, a equipe vai entrar ao vivo na para comentar o Festival de Sanremo, considerado um dos mais importantes eventos de musicais do mundo, às 20h45.
A RAI pretende levar para seus telespectadores as histórias de personalidades, das festas e eventos da tradição da cultura italiana, do agroturismo e do potencial histórico-turístico do Estado, considerado o berço da imigração italiana no Brasil.
TV italiana RAI em visita ao ES
TV italiana RAI em visita ao ES Crédito: Divulgação
TV italiana RAI em visita ao ES
Luca Vanucci, Michelle Cinque, Cilmar Franceschetto e Diego Mezzogiorno Crédito: Divulgação

JANTAR ÍTALO-CAPIXABA

Na noite de segunda-feira (31), a equipe da RAI foi recebida com jantar, em Santa Teresa, pela neta de imigrantes italianos, a empresária Beatriz Rassele Croce Costa, grande incentivadora da cultura italiana no ES. Participaram da festa, com direito a menu preparado pela anfitriã e cantoria italiana, o prefeito de Santa Teresa, Kleber Médice, o secretário de Turismo e Cultura de Santa Teresa, Rodrigo Brito, a presidente do Circolo Trentino da cidade, Ângela Carreta, o coordenador da Casa Lambert, Célio Perini, e o fundador do Circolo Trentino, Sr. Antônio Angelo Zurlo.
Kleber Medice, Diego Mezzogiorno, Beatriz Rassele Croce Costa, Antonio Zurlo e Cilmar Francesquetto
Kleber Medice, Diego Mezzogiorno, Beatriz Rassele Croce Costa, Antonio Zurlo e Cilmar Francesquetto Crédito: Divulgação
Ângela Carreta (presidente do Circolo Trentino), Beatriz Rassele, Celio Perini (cordenador da Casa Lambert e o fundado do Circolo Trentino Antônio Zurlo
Ângela Carreta (presidente do Circolo Trentino), Beatriz Rassele, Celio Perini (cordenador da Casa Lambert) e o fundador do Circolo Trentino de Santa Teresa, Antônio Zurlo Crédito: Divulgação
Rodrigo Brito, Beatriz Rassele Croce Costa, Kleber Médice
O secretário de Turismo e Cultura de Santa Teresa,  Rodrigo Brito; a anfitriã Beatriz Rassele Croce Costa e o prefeito de Santa Teresa, Kleber Medice Crédito: Divulgação
Beatriz Rassele Croce Costa recebeu a equipe da TV italiana RAI, em Santa Teresa
Beatriz Rassele Croce Costa recebeu a equipe da TV italiana RAI, em Santa Teresa. O jantar foi servido à luz de velas, devido a uma queda de energia na cidade Crédito: Divulgação
A visita da RAI ao Estado  conta com o apoio do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (Apees/Secult), da Secretaria Estadual de Turismo (Setur) e da Comunità Italiana do Espírito Santo. O diretor-geral do Apees, Cilmar Franceschetto, acompanha a equipe no Estado.

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