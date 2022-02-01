ES será destaque na maior TV da Itália em março; veja os bastidores

A história e o caminho percorrido pelos imigrantes italianos no ES será tema de uma série de reportagens que vai ao ar na RAI, a maior TV da Itália, em março. A equipe, liderada pelo jornalista Michele Cinque,está no Estado e já gravou imagens em Vitória e Santa Teresa, uma das mais importantes cidades italianas do Brasil. Fazem parte do grupo ainda o repórter e apresentador, Diego Mezzogiorno, e o assistente Luca Vanucci.
Nesta terça-feira (01º),a RAI chega Venda Nova do Imigrante, outro importante município com forte influência da cultura italiana no ES. De lá, a equipe vai entrar ao vivo na para comentar o Festival de Sanremo, considerado um dos mais importantes eventos de musicais do mundo, às 20h45.
A RAI pretende levar para seus telespectadores as histórias de personalidades, das festas e eventos da tradição da cultura italiana, do agroturismo e do potencial histórico-turístico do Estado, considerado o berço da imigração italiana no Brasil.
JANTAR ÍTALO-CAPIXABA
Na noite de segunda-feira (31), a equipe da RAI foi recebida com jantar, em Santa Teresa, pela neta de imigrantes italianos, a empresária Beatriz Rassele Croce Costa, grande incentivadora da cultura italiana no ES. Participaram da festa, com direito a menu preparado pela anfitriã e cantoria italiana, o prefeito de Santa Teresa, Kleber Médice, o secretário de Turismo e Cultura de Santa Teresa, Rodrigo Brito, a presidente do Circolo Trentino da cidade, Ângela Carreta, o coordenador da Casa Lambert, Célio Perini, e o fundador do Circolo Trentino, Sr. Antônio Angelo Zurlo.
A visita da RAI ao Estado conta com o apoio do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (Apees/Secult), da Secretaria Estadual de Turismo (Setur) e da Comunità Italiana do Espírito Santo. O diretor-geral do Apees, Cilmar Franceschetto, acompanha a equipe no Estado.