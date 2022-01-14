Maior TV da Itália vem ao ES fazer reportagem especial

Grupo Folk Circolo Trentino de Santa Teresa Crédito: Roni Peçanha

Uma equipe da RAI (TV italiana), liderada pelo jornalista Michele Cinque, estará no Espírito Santo do dia 27 de janeiro até 4 de fevereiro para percorrer alguns municípios e contar um pouco da história dos italianos no Estado. Os municípios de Venda Nova do Imigrante e de Santa Teresa já estão sendo contactados para a visita, dentre outros.

A visita conta com o apoio do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (Apees/Secult), da Secretaria Estadual de Turismo (Setur) e da Comunità Italiana do Espírito Santo. O representante da Câmara de Comércio da Itália em Santa Catarina, Diego Mezzogiorno, um dos correspondentes da RAI no Brasil, também estará acompanhando a equipe italiana, juntamente com o diretor-geral do Apees, Cilmar Franceschetto.

A RAI irá contar histórias de personalidades, das festas e eventos da tradição da cultura italiana, do agroturismo e do potencial histórico-turístico do Estado, considerado o berço da imigração italiana no Brasil.