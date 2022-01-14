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Leonel Ximenes

Maior TV da Itália vem ao ES fazer reportagem especial

No roteiro estão Venda Nova do Imigrante e Santa Teresa, dois polos da imigração italiana no Estado

Públicado em 

14 jan 2022 às 02:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Grupo Folk Circolo Trentino de Santa Teresa (ES)
Grupo Folk Circolo Trentino de Santa Teresa Crédito: Roni Peçanha
Uma equipe da RAI (TV italiana), liderada pelo jornalista Michele Cinque, estará no Espírito Santo do dia 27 de janeiro até 4 de fevereiro para percorrer alguns municípios e contar um pouco da história dos italianos no Estado. Os municípios de Venda Nova do Imigrante e de Santa Teresa já estão sendo contactados para a visita, dentre outros.
A visita conta com o apoio do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (Apees/Secult), da Secretaria Estadual de Turismo (Setur) e da Comunità Italiana do Espírito Santo. O representante da Câmara de Comércio da Itália em Santa Catarina, Diego Mezzogiorno, um dos correspondentes da RAI no Brasil, também estará acompanhando a equipe italiana, juntamente com o diretor-geral do Apees, Cilmar Franceschetto.

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A RAI irá contar histórias de personalidades, das festas e eventos da tradição da cultura italiana, do agroturismo e do potencial histórico-turístico do Estado, considerado o berço da imigração italiana no Brasil.
Também consta na programação reportagens sobre Vitória e o roteiro percorrido pelos imigrantes, dentre outros temas que ainda estão sendo definidos pela produção da RAI.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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espírito santo itália Santa Teresa Turismo no ES Venda Nova do Imigrante Arquivo Público do Espírito Santo (APEES)
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