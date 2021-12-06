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Leonel Ximenes

ES elege 11 das 12 vagas do Comitê dos Italianos no Exterior

Saiba quem se elegeu e quantos votos obteve; Rio de Janeiro só emplacou um integrante

Públicado em 

06 dez 2021 às 18:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Brasil tem uma das maiores colônias italianas do mundo
O Brasil tem uma das maiores colônias italianas do mundo Crédito: Divulgação
Foi uma goleada: o Espírito Santo elegeu um total de 11 membros para as 12 vagas do Comitato degli Italiani all’Estero, o Com.It.Es (Comitê dos Italianos no Exterior). Duas chapas concorreram e elegeram representantes. A chapa vencedora foi a “Italianità”, composta apenas por representantes capixabas, que emplacou sete candidatos. A outra chapa, que ficou em segundo lugar, a ‘Italiani in Brasile - Giustizia e Libertà nel Mondo”, elegeu outros cinco integrantes - sendo quatro capixabas.
Assim, o Espírito Santo fez maioria esmagadora, com 11 eleitos; o Rio de Janeiro conseguiu apenas um representante. Todos têm agora a responsabilidade de representar as duas unidades da federação junto ao governo italiano.
O Comitê dos Italianos no Exterior é uma entidade representativa da comunidade italiana que reúne conselheiros eleitos (os Consiglieri) para atuar junto às representações do governo italiano no exterior. No caso do ES, o Consulado-Geral da Itália no Rio de Janeiro.
“Queremos agradecer a todos que participaram conosco desse processo. “Vamos trabalhar juntos por uma comunità cada vez mais forte e unida”, prometeu Cilmar Franceschetto, diretor-geral do Arquivo Público do Estado e o mais votado da chapa 2 (285 votos).

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Os eleitos da chapa 1 (todos capixabas): Ana Cani (490 votos); Thiago Vicente Roldi (435); José Lino Sepulcri (284); Jobson Bastos Carrafa (240); Lucio Fernando Spelta (212); Raffaela Ferrero (188) e José Odenir Dalmaschio (128).
Além de Franceschetto, foram eleitos na chapa ‘Italiani in Brasile - Giustizia e Libertà nel Mondo”: Andressa De Prá (268 votos); Felipe da Silva Vago (243); André Cibien Savergnini (179); e Graziela Constant Cassará (146). Esta última é a única representante do Rio de Janeiro.

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Os membros dos Com.It.Es do Brasil se reunirão no início do próximo ano na Embaixada da Itália, em Brasília, para eleger os três representantes do país para atuar no Conselho Geral dos Italianos no Exterior (CGIE), que se reúne, pelo menos duas vezes por ano, em Roma, no Ministério do Exterior. A posse será no Consulado-Geral da Itália no Rio de Janeiro para um mandato de cinco anos. No Brasil, são sete circunscrições (Consulados). Cada uma elege o seu Com.It.Es.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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