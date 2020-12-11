PF investiga imigração ilegal envolvendo políticos na divisa ES/MG

Segundo a PF, cada adulto que ingressava ilegalmente nos EUA ia acompanhado de uma criança ou adolescente Crédito: Divulgação

Polícia Federal está investigando e vigiando agentes políticos, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, que poderiam estar envolvidos, junto com empresários, em um esquema de imigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos . A informação é do portal O Contestado, do Noroeste do ES.

Esses empresários, segundo as investigações, sustentam seus negócios com base na atividade criminosa internacional. Na última quinta-feira (3), nove pessoas foram presas em Governador Valadares (MG) e mais seis em outras cidades do Leste de Minas numa operação da PF para combater a imigração ilegal. Segundo o site, 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelos policiais.

A operação em Minas Gerais , batizada de “Cai-Cai”, resultou na prisão de ex-prefeitos, um prefeito eleito e um vice-prefeito em final de mandato. Os nomes deles não foram divulgados pela PF. Todos já foram liberados para responder ao processo em liberdade.

Segundo o site, esquema semelhante existe na região de Divino das Laranjeiras, Itabirinha e Mantena, cidades mineiras próximas à divisa com o Espírito Santo. Um desses políticos, de acordo com as investigações da Polícia Federal, chegou a disputar a eleição para prefeito neste ano em uma cidade cidade capixaba cujo nome não foi revelado.

Os criminosos, com base em informações apuradas pela investigação policial, promoviam migração ilegal, associação criminosa e envio ilegal de crianças ou adolescentes para o exterior, cobrando até US$ 22 mil dólares (aproximadamente R$ 112 mil) por interessado.

O site O Contestado, sediado em Barra de São Francisco , informa também que, segundo investigações feitas por agentes policiais que atuam no México, cada adulto que ingressava ilegalmente nos EUA ia acompanhado de uma criança ou adolescente. O objetivo dessa ação era evitar uma deportação imediata pelas autoridades americanas, dando mais tempo para permanecerem no país.

"Os viajantes, sob sérios riscos, enfrentavam condições desumanas, eram forçados a corromper autoridades da imigração mexicana e ficavam submetidos aos guias denominados coiotes – criminosos, majoritariamente armados, responsáveis pela definição das rotas arriscadas de travessia de fronteira", explicou a PF.