Senado italiano rejeita lei anti-homofobia

Apelidado de lei Zan -referência ao deputado Alessandro Zan, do Partido Democrático (PD), assumidamente gay- o texto pretendia punir atos de discriminação e incitação à violência contra a população LGBTQIA+ Crédito: Divulgação

O Senado italiano barrou um projeto de lei que definiria a homofobia como um crime de ódio, equivalente ao racismo. A votação, realizada de forma não nominal, foi realizada na última quarta-feira (27) e teve um placar final de 154 votos contrários ao texto e 131 favoráveis.

Apelidado de lei Zan -referência ao deputado Alessandro Zan, do Partido Democrático (PD), assumidamente gay- o texto pretendia punir atos de discriminação e incitação à violência contra a população LGBTQIA+. O projeto previa punições em casos de preconceito também contra pessoas com deficiência.

O resultado final foi considerado uma vitória para os partidos de direita e conservadores do país, que acusavam a legislação de restringir o que chamam de opiniões divergentes sobre as questões envolvendo a comunidade LGBTQIA+.

Outra das preocupações desses parlamentares era de que o texto inibisse a defesa de grupos conservadores de que uma família exige a união de um homem e uma mulher.

Após o anúncio da rejeição, senadores contrários ao projeto se levantaram e aplaudiram o resultado.

A reprovação ao texto também teve influência do Vaticano, que temia que a aprovação trouxesse restrições à liberdade religiosa. A Igreja Católica se recusa a abençoar casamentos gays e se opõe à adoção de crianças por casais homossexuais e ao ensino de gênero em escolas.

Em março, o Vaticano proibiu padres e outros ministros da igreja de abençoarem uniões entre pessoas do mesmo sexo e declarou que tais bênçãos não seriam consideradas lícitas se fossem realizadas.

Na época, nota oficial da Congregação para a Doutrina da Fé –um dos órgãos responsáveis por estabelecer diretrizes para os católicos– dizia que "Deus não pode abençoar o pecado".

O órgão ainda afirmou que a decisão não se destinava "a ser uma forma de injusta discriminação, mas sim um lembrete da verdade do rito litúrgico".

As medidas se contrapõem, em certa medida, a alguns acenos que o papa Francisco fez à comunidade LGBT desde que assumiu o posto. Em falas pontuais, o pontífice já defendeu que casais homoafetivos devam ser protegidos por leis de união civil e condenou práticas homofóbicas, dizendo que não se sente em condição de julgar os homossexuais.

O projeto de lei barrado nessa quarta já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados em novembro do ano passado, por 265 votos a favor, 193 contrários e 1 abstenção. Com a reprovação do Senado, porém, o Parlamento não poderá reabrir as discussões sobre o tema por seis meses, conforme determina o regulamento do Legislativo italiano.

Com isso, segundo congressistas de centro-esquerda, será impossível aprovar o projeto ainda nesta legislatura, que se encerra no primeiro semestre de 2023. "A lei está morta", disse o senador Dario Parrini (PD) à agência de notícias Reuters.

Alessandro Zan chamou o resultado de "página negra para a democracia e para os direitos" e acusou o Senado de "estar longe das reais demandas do país". De acordo com levantamento feito em julho, a lei teria 62% de apoio da população.

Já o líder de direita Matteo Salvini associou o resultado final ao que chamou de arrogância dos partidos de centro-esquerda, incluindo o Movimento 5 Estrelas, do ex-premiê Giuseppe Conte. "[Eles] disseram não a todas as propostas de mediação, inclusive às formuladas pelo Santo Padre [papa Francisco]", afirmou.

Entre os 27 integrantes da União Europeia, a Itália está entre as cinco nações que não possuem nenhum tipo de censura contra crimes e discursos de ódio contra a minoria, ao lado de Letônia, Polônia, República Tcheca e Bulgária.

Nos últimos 25 anos, foram várias as tentativas de se criar uma lei para punir atos de homofobia e transfobia, mas todas falharam. O maior grupo de direitos LGBTQIA+ da Itália, Arcigay, registra mais de 100 casos de crimes de ódio e discriminação a cada ano.

Em outra frente de garantia aos direitos desse grupo da população, a Itália permitiu, em 2016, uniões de pessoas do mesmo sexo. No entanto, outras leis de direitos civis têm sido frequentemente marcadas por forte oposição de grupos católicos e conservadores.

No Brasil, o casamento civil entre pessoas de mesmo sexo foi autorizado depois de uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de 2011 e de uma resolução do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), de 2013.

Já em junho de 2019, o STF enquadrou a homofobia e a transfobia na lei dos crimes de racismo até que o Congresso Nacional aprove uma legislação sobre o tema.