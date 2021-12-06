Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Novas regras anticovid para não vacinados entram em vigor na Itália
Pandemia

Novas regras anticovid para não vacinados entram em vigor na Itália

A partir desta segunda-feira (6), entra em vigor o que está sendo chamado de "superpasse verde", certificado de vacinação, recuperação ou teste negativo necessário para ônibus, metrô, trens e hotéis
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 dez 2021 às 08:36

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 08:36

O novo coronavírus causa da Covid-19
Entram em vigor, nesta segunda-feira (6), novas regras anticovid para não vacinados na Itália Crédito: Freepik
Mesmo com cerca de 75% da população totalmente imunizada, o governo da Itália decidiu apertar o cerco contra os não vacinados. A partir desta segunda-feira (6), entra em vigor o que está sendo chamado de "superpasse verde", certificado de vacinação, recuperação ou teste negativo necessário para ônibus, metrô, trens e hotéis. O documento também é obrigatório para locais de trabalho, viagens de longa distância e a maioria dos locais fechados e atividades de lazer, como restaurantes, teatros, cinemas e jogos de futebol.
O "superpasse" entra em vigor a três semanas antes do Natal e diante do aumento nos números diários de casos e mortes. O objetivo, segundo o governo da Itália, é enfrentar a quarta onda da covid. Para complementar, novas restrições estão sendo adotadas localmente, com cada vez mais regiões reintroduzindo a obrigatoriedade do uso de máscaras.

CERCO

O certificado deverá ser utilizado nas regiões classificadas como "amarela" e "laranja", de forma permanente, enquanto que nas áreas consideradas "brancas", de baixo risco de contaminação, será válido durante o período das festas de fim de ano.
Para o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, as medidas são necessárias para "preservar a normalidade" e "dar segurança" à temporada de férias. O premiê reduziu a validade do documento de 12 para 9 meses, determinou a extensão da obrigatoriedade de vacinação para professores e policiais, além dos profissionais de saúde, e proibiu a entrada de viajantes que tenham transitado por África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Moçambique, Namíbia e Zimbábue nos 14 dias anteriores à chegada na Itália.
Na semana passada, o premiê defendeu mais rigor contra os não vacinados, propondo uma lei para punir os profissionais de saúde que não se imunizaram.
"O governo deve intervir no assunto, porque não é certo os profissionais de saúde não vacinados estarem em contato com doentes."
A Itália está enfrentando uma nova onda de infecções, embora em menor grau do que outros países europeus. O país vem registrando cerca de 15 mil novos casos diários e a ocupação das UTIs está lentamente aumentando, o que também influencia o cerco do governo aos não vacinados.

Veja Também

Brasil registra 68 mortes por Covid em 24 h e mais de 4.000 casos

Covid: por que usar doses de vacinas de marcas diferentes não faz mal?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

itália Europa Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Nacional do Braille expõe desafios na alfabetização de crianças com deficiência visual no Brasil
Imagem de destaque
'Me surpreendi comigo mesma', afirma Samira após rever seus comentários sobre Milena e Ana Paula
Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados