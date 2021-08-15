ES terá monumento em homenagem à imigração portuguesa

Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha, onde será instalado o monumento Crédito: Fernando Madeira

Será instalado no Parque da Prainha, em Vila Velha, um monumento alusivo à imigração portuguesa e à comunidade luso-capixaba, que será construído pelo governo do Estado . O projeto foi sugerido pela Apes, a Associação de Portugueses do ES.

O projeto do monumento, que já está em discussão com as Secretarias Estaduais de Cultura (Secult) e de Turismo (Setur), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Prefeitura de Vila Velha e moradores do bairro histórico, será feito por meio de edital com a participação de três artistas plásticos. Um dos trabalhos propostos será o escolhido.

Ainda não há data para a inauguração do monumento, mas não deve passar do ano que vem. Os custos só serão conhecidos após a escolha do projeto definitivo. O modelo será construído de acordo com as normas técnicas estabelecidas pelo Iphan por se tratar de uma região histórica que é o berço da colonização do solo espírito-santense.

Nesta terça-feira (17), às 19h, na sede da Academia de Letras de Vila Velha, o “Monumento à Comunidade Luso-Capixaba” será discutido com os moradores da Prainha, que poderão dar sugestões para o projeto. E na véspera (16), o projeto será apresentado ao Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Vila Velha.