ES terá monumento em homenagem à imigração portuguesa

Será instalado no Parque da Prainha, em Vila Velha, um monumento alusivo à imigração portuguesa e à comunidade luso-capixaba, que será construído pelo governo do Estado
. O projeto foi sugerido pela Apes, a Associação de Portugueses do ES.
O projeto do monumento, que já está em discussão com as Secretarias Estaduais de Cultura (Secult) e de Turismo (Setur), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Prefeitura de Vila Velha
e moradores do bairro histórico, será feito por meio de edital com a participação de três artistas plásticos. Um dos trabalhos propostos será o escolhido.
Ainda não há data para a inauguração do monumento, mas não deve passar do ano que vem. Os custos só serão conhecidos após a escolha do projeto definitivo. O modelo será construído de acordo com as normas técnicas estabelecidas pelo Iphan por se tratar de uma região histórica que é o berço da colonização do solo espírito-santense.
Nesta terça-feira (17), às 19h, na sede da Academia de Letras de Vila Velha, o “Monumento à Comunidade Luso-Capixaba” será discutido com os moradores da Prainha, que poderão dar sugestões para o projeto. E na véspera (16), o projeto será apresentado ao Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Vila Velha.
Segundo o presidente da Apes, Alexandre Mendes, o governo do Estado, também por sugestão da Associação, vai enviar um projeto de lei à Assembleia Legislativa propondo a criação no calendário oficial, no dia 10 de junho, do Dia de Portugal, o Dia de Camões e o Dia das Comunidades Portuguesas no ES, a partir de 2022.