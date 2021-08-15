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Leonel Ximenes

ES terá monumento em homenagem à imigração portuguesa

Estrutura, que será instalada em bairro histórico, será construída pelo governo do Estado por sugestão da Associação de Portugueses do ES (Apes)

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 02:05

Públicado em 

15 ago 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vista do Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha
Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha, onde será instalado o monumento Crédito: Fernando Madeira
Será instalado no Parque da Prainha, em Vila Velha, um monumento alusivo à imigração portuguesa e à comunidade luso-capixaba, que será construído pelo governo do Estado. O projeto foi sugerido pela Apes, a Associação de Portugueses do ES.
O projeto do monumento, que já está em discussão com as Secretarias Estaduais de Cultura (Secult) e de Turismo (Setur), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Prefeitura de Vila Velha e moradores do bairro histórico, será feito por meio de edital com a participação de três artistas plásticos. Um dos trabalhos propostos será o escolhido.

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Ainda não há data para a inauguração do monumento, mas não deve passar do ano que vem. Os custos só serão conhecidos após a escolha do projeto definitivo. O modelo será construído de acordo com as normas técnicas estabelecidas pelo Iphan por se tratar de uma região histórica que é o berço da colonização do solo espírito-santense.
Nesta terça-feira (17), às 19h, na sede da Academia de Letras de Vila Velha, o “Monumento à Comunidade Luso-Capixaba” será discutido com os moradores da Prainha, que poderão dar sugestões para o projeto. E na véspera (16), o projeto será apresentado ao Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Vila Velha.

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Será o primeiro monumento alusivo à imigração portuguesa do Espírito Santo. Em 2019, foi inaugurado um monumento que representa as cidades gêmeas Vitória-Cascais.
Segundo o presidente da Apes, Alexandre Mendes, o governo do Estado, também por sugestão da Associação, vai enviar um projeto de lei à Assembleia Legislativa propondo a criação no calendário oficial, no dia 10 de junho, do Dia de Portugal, o Dia de Camões e o Dia das Comunidades Portuguesas no ES, a partir de 2022.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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