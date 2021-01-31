Colombo? Os portugueses descobriram a América e tomaram gosto pela conquista

Crédito: Palmeiras/Divulgação

Os portugueses tomaram gosto pela América. Depois de Jorge Jesus, Abel Ferreira seguiu os passos do compatriota e sagrou-se campeão da Libertadores, neste sábado (30), no Maracanã, provando que não foi somente o Brasil que os lusos descobriram.

Assim como Jesus, Abel chegou no meio da competição para ser o segundo treinador português a vencer o principal torneio do continente. Em quase três meses de Brasil, o comandante colocou em prática o discurso da apresentação de “não atravessar o Atlântico para tirar férias”.– Sinceramente, a palavra que mais me passa na cabeça é obrigado. Agradecer a todos os jogadores que eu treinei, de forma muito especial e carinhosa aos do Palmeiras, porque não há bons treinadores sem bons jogadores, bons líderes – afirmou o treinador após o título

Estudioso e determinado, Abel mudou o Palmeiras em todos os setores. O coletivo passou a ser a maior estrela dentro e fora de campo. A postura criou empatia com os funcionários que vão além do dia a dia do futebol.

A rápida sinergia fez o técnico celebrar a primeira conquista dele como treinador justamente com a obsessão dos palmeirenses. Foram somente 26 partidas até o título.