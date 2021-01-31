Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Colombo? Os portugueses descobriram a América e tomaram gosto pela conquista

Abel Ferreira repete Jorge Jesus ao conquistar a Copa Libertadores pelo Palmeiras
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2021 às 21:28

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 21:28

Crédito: Palmeiras/Divulgação
Os portugueses tomaram gosto pela América. Depois de Jorge Jesus, Abel Ferreira seguiu os passos do compatriota e sagrou-se campeão da Libertadores, neste sábado (30), no Maracanã, provando que não foi somente o Brasil que os lusos descobriram.
Assim como Jesus, Abel chegou no meio da competição para ser o segundo treinador português a vencer o principal torneio do continente. Em quase três meses de Brasil, o comandante colocou em prática o discurso da apresentação de “não atravessar o Atlântico para tirar férias”.– Sinceramente, a palavra que mais me passa na cabeça é obrigado. Agradecer a todos os jogadores que eu treinei, de forma muito especial e carinhosa aos do Palmeiras, porque não há bons treinadores sem bons jogadores, bons líderes – afirmou o treinador após o título
Estudioso e determinado, Abel mudou o Palmeiras em todos os setores. O coletivo passou a ser a maior estrela dentro e fora de campo. A postura criou empatia com os funcionários que vão além do dia a dia do futebol.
A rápida sinergia fez o técnico celebrar a primeira conquista dele como treinador justamente com a obsessão dos palmeirenses. Foram somente 26 partidas até o título.
Humilde, o comandante deixou pelo caminho campeões como Marcelo Gallardo e Cuca, reconhecendo que tem a aprender. A conquista da América mostra que o caminho está aberto para novos triunfos, em breve. O palmeirense agradece, ora pois!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados