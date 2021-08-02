Sem máscara, Bolsonaro recebe visita de presidente de Portugal

Marcelo Rebelo de Sousa (e) e Bolsonaro se encontraram no Palácio da Alvorada Crédito: Divulgação/ Palácio do Planalto

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta segunda-feira (02), a visita do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que participou de um almoço no Palácio da Alvorada.

Durante o encontro, Bolsonaro não usou máscara, prática recomendada para evitar a propagação do coronavírus. Ao contrário do brasileiro, o presidente português e a delegação do país usavam máscaras. O chefe de Estado brasileiro não esconde a contrariedade em usar o equipamento de proteção e já tentou desobrigar o uso, algo que iria na contramão do que recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS) para conter a expansão do vírus.

Participaram do almoço, ainda, o vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros Carlos França (Relações Exteriores), Ciro Nogueira (Casa Civil), Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional). Todos sem máscara.

O presidente de Portugal estava no Brasil para participar da reinauguração do Museu Nacional da Língua Portuguesa. O evento ocorreu no sábado (31) e contou com as participações dos ex-presidentes Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso.

Rebelo também teve um encontro com o ex-presidente Luiz Inácio do Lula da Silva na capital paulista. Bolsonaro não participou da reabertura do museu, que estava fechado desde dezembro de 2015, quando foi atingido por um incêndio.