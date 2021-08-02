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Sem máscara, Bolsonaro recebe visita de presidente de Portugal

Foi notório o contraste entre a comitiva portuguesa, toda de máscara, e a brasileira, incluindo o Presidente Bolsonaro, que  não usou máscara durante o evento

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 17:56

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 ago 2021 às 17:56
Marcelo Rebelo de Sousa e Bolsonaro se encontraram no Palácio da Alvorada
Marcelo Rebelo de Sousa (e) e Bolsonaro se encontraram no Palácio da Alvorada Crédito: Divulgação/ Palácio do Planalto
O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta segunda-feira (02), a visita do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que participou de um almoço no Palácio da Alvorada.
Durante o encontro, Bolsonaro não usou máscara, prática recomendada para evitar a propagação do coronavírus. Ao contrário do brasileiro, o presidente português e a delegação do país usavam máscaras. O chefe de Estado brasileiro não esconde a contrariedade em usar o equipamento de proteção e já tentou desobrigar o uso, algo que iria na contramão do que recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS) para conter a expansão do vírus.
Participaram do almoço, ainda, o vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros Carlos França (Relações Exteriores), Ciro Nogueira (Casa Civil), Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional). Todos sem máscara.
O presidente de Portugal estava no Brasil para participar da reinauguração do Museu Nacional da Língua Portuguesa. O evento ocorreu no sábado (31) e contou com as participações dos ex-presidentes Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso.
Rebelo também teve um encontro com o ex-presidente Luiz Inácio do Lula da Silva na capital paulista. Bolsonaro não participou da reabertura do museu, que estava fechado desde dezembro de 2015, quando foi atingido por um incêndio.
Na semana passada, Bolsonaro recebeu o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, que também veio ao Brasil para a reabertura do museu.

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