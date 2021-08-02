Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mario Frias exonera amigo de infância do cargo de chefe de gabinete da Cultura
Secretário da Cultura

Mario Frias exonera amigo de infância do cargo de chefe de gabinete da Cultura

O chefe de gabinete da Secretaria Especial da Cultura, Gustavo Menna Barreto aprovava as publicações nas redes sociais das entidades vinculadas à pasta

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 15:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 ago 2021 às 15:51
O secretário de Cultura, Mario Frias, participa do programa A Voz do Brasil
O secretário de Cultura, Mario Frias, participa do programa A Voz do Brasil Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O chefe de gabinete da Secretaria Especial da Cultura, Gustavo Menna Barreto, foi exonerado do cargo nesta segunda (2), de acordo com nota publicada no Diário Oficial da União.
Amigo de infância do secretário Mario Frias, ele ficou cerca de um ano no cargo, no qual era responsável por autorizar as publicações nas redes sociais das entidades vinculadas à pasta.
A aprovação prévia pela pasta para postagens em redes sociais, sites e portais oficias do governo foi determinada em setembro de 2020. À época, a Secretaria da Cultura informou que não se tratava de censura, mas de uma busca de "padronização das publicações, levando em consideração apenas a questão da identidade visual".
A reportagem entrou em contato com Menna Barreto, mas ainda não teve resposta. Não foi publicada a contratação de um substituto.

Veja Também

Cinemateca: Mario Frias pede perícia para saber se incêndio foi criminoso

Twitter apaga post racista de Mario Frias, por ter violado regras de conduta

Twitter apaga post de Mario Frias por propagação de ódio contra negros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Cultura governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados