Cinemateca: Mario Frias pede perícia para saber se incêndio foi criminoso

O secretário especial da Cultura, Mário Frias Crédito: Reprodução Twitter

O secretário especial da Cultura, Mario Frias, afirmou que solicitou perícia da Polícia Federal para verificar se o incêndio em depósito da Cinemateca Brasileira, em São Paulo, "foi criminoso ou não".

"Já solicitei a perícia da Polícia Federal, que irá tomar as devidas providências para verificar se o incêndio na Cinemateca foi criminoso ou não. Tenho compromisso com o acervo ali guardado, por isso mesmo quero entender o que aconteceu", escreveu Frias em suas redes sociais.

A Secretaria Especial da Cultura já havia divulgado nota sobre o incidente. Nela, a pasta afirma que "lamenta profundamente" o incêndio e que acompanha de perto a situação.

A secretaria diz ainda que todo o sistema de climatização do espaço passou por manutenção há cerca de um mês, "como parte do esforço do governo federal para manter o acervo da instituição".