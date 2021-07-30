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PF no caso

Cinemateca: Mario Frias pede perícia para saber se incêndio foi criminoso

A secretaria diz ainda que todo o sistema de climatização do espaço passou por manutenção há cerca de um mês, "como parte do esforço do governo federal para manter o acervo da instituição"

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 08:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jul 2021 às 08:31
O secretário especial da Cultura, Mário Frias
O secretário especial da Cultura, Mário Frias Crédito: Reprodução Twitter
O secretário especial da Cultura, Mario Frias, afirmou que solicitou perícia da Polícia Federal para verificar se o incêndio em depósito da Cinemateca Brasileira, em São Paulo, "foi criminoso ou não".
"Já solicitei a perícia da Polícia Federal, que irá tomar as devidas providências para verificar se o incêndio na Cinemateca foi criminoso ou não. Tenho compromisso com o acervo ali guardado, por isso mesmo quero entender o que aconteceu", escreveu Frias em suas redes sociais.

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A Secretaria Especial da Cultura já havia divulgado nota sobre o incidente. Nela, a pasta afirma que "lamenta profundamente" o incêndio e que acompanha de perto a situação.
A secretaria diz ainda que todo o sistema de climatização do espaço passou por manutenção há cerca de um mês, "como parte do esforço do governo federal para manter o acervo da instituição".
O secretário especial de Cultura, Mario Frias, e seu braço direito, André Porciuncula, chegaram nesta quarta-feira (28) a Roma, na Itália, para Conferência dos Ministros da Cultura do G20.

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