Vila no ES revive tradição italiana de Ano-Novo: “Bom princípio!”

Crianças ganham doces de moradores de Araguaia no dia 1º de janeiro Crédito: Isadora Boldrini

Há quem diga que a tradição é difícil encontrar até na Itália , berço do “bom princípio!'', uma saudação feita por crianças, de casa em casa, nas manhãs do dia 1º de janeiro. Mas em Araguaia, pequena vila de origem italiana nas montanhas capixabas, a tradição será retomada no começo do ano após ser interrompida em 2021 por causa da pandemia de Covid

Mas o que é exatamente o “bom princípio” de Ano-Novo? É uma tradição trazida pelos imigrantes italianos realizada há mais de 100 anos em Araguaia, distrito de Marechal Floriano

No dia 1º de janeiro, as crianças saem bem cedinho e passam de casa em casa, desejando um bom princípio de ano. E como forma de agradecimento, os moradores retribuem com doces e dinheiro, tendo o significado de prosperidade para o lar e vida dessas pessoas.

“O ‘bom princípio’ é tão importante para a nossa vila e os moradores, que até mesmo ex-moradores ou visitantes ficam nas ruas para distribuir doces e contemplar a felicidade nos olhinhos daquelas crianças”, explica a moradora Izabela Boldrini, uma das incentivadoras da tradição italiana na pequena vila. “Não vamos deixar essa tradição acabar.”

Mas em tempos de pandemia, alguns cuidados serão adotados. Segundo Isabela, o município de Marechal Floriano está classificado em risco baixo para a Covid e, por isso, a tradição de origem italiana será retomada no próximo sábado (1º), depois de ficar um ano parada por causa da situação sanitária do país. “As crianças deverão usar máscaras e não ter um grande contato físico. Se possível, levar álcool em gel”, recomenda.