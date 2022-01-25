Vinho de Santa Teresa conquista medalha em concurso nacional

O Concurso Wines of Brazil Awards consagra os melhores vinhos do país em várias categorias e também premia os melhores do ano no setor em cada campo de atuação pelo vinho brasileiro. Reconhecido como uma das principais fontes de orientação do mercado interno e externo para identificação de vinhos brasileiros de alta qualidade, o Concurso conta com um board constituído por renomados profissionais e consagra os melhores vinhos do nosso país em diversas categorias. O vitivinicultor Vinícius diz que é um título inédito para nossa região.