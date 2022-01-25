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Renata Rasseli

Vinho de Santa Teresa conquista medalha em concurso nacional

O vinho capixaba Tabocas, produzido em Santa Teresa, safra 2019/2020, ficou entre os 25 melhores cabernet sauvignon do Brasil, conquistando a medalha Grand Gold na Wines of Brasil Awards 2021, no Rio de Janeiro

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 11:12

Públicado em 

25 jan 2022 às 11:12
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Vinícola Tabocas. Produção de vinho em Santa Teresa. Primeira vinícola a elaborar vinho fino, o Tabocas
A vinícola Tabocas foi a primeira a elaborar vinhos finos em  Santa Teresa Crédito: Carlos Alberto Silva
Tabocas, vinho produzido no município conquista medalha Grand Gold na Wines of Brasil Awards 2021 atingindo 92 pontos, colocando Santa Teresa em nível internacional no enoturismo. O vinho capixaba Tabocas, produzido em Santa Teresa, safra 2019/2020, ficou entre os 25 melhores cabernet sauvignon do Brasil, conquistando a medalha Grand Gold na Wines of Brasil Awards 2021 que aconteceu no Rio de Janeiro. O Tabocas com a pontuação 92 ficou na décima sexta posição, entrando para o seleto grupo Top 25 do Brasil, atingindo um padrão internacional.
O Concurso Wines of Brazil Awards consagra os melhores vinhos do país em várias categorias e também premia os melhores do ano no setor em cada campo de atuação pelo vinho brasileiro. Reconhecido como uma das principais fontes de orientação do mercado interno e externo para identificação de vinhos brasileiros de alta qualidade, o Concurso conta com um board constituído por renomados profissionais e consagra os melhores vinhos do nosso país em diversas categorias. O vitivinicultor Vinícius diz que é um título inédito para nossa região.
"É uma vitória importante, pois atingimos 92 pontos colocando nossa marca entre os 25 melhores cabernet sauvignon do Brasil, jamais um vinho da região atingiu essa pontuação. Somos os primeiros a ganhar medalha de ouro e isso consolida a região como um terroir de vinho de alta qualidade. "
Vinícius Coberllini - Enólogo da vinícolas Tabocas Vin de Garage

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