Grife do ES se prepara para desfilar na Paris Fashion Week

"Essa coleção ‘Gerações’ tem um significado ainda mais especial para mim. Ela fala da nossa trajetória. ATITÚ nasceu vestindo amigas, jovens como eu, e ao longo desse um ano e meio passou a vestir as mães, as avós, mostrando que nossa moda é versátil, é atemporal e o exemplo tem o poder de despertar a admiração quando se trata de vestir. Por isso, costuramos afeto, eternizamos conquistas, cortamos fragmentos do tempo para que cada cliente possa se lembrar da sensação incrível ao usar as nossas criações."