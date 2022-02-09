Grife do ES se prepara para desfilar na Paris Fashion Week

A empresária Júlia Loyola está a todo vapor para viver, mais uma vez, fortes emoções internacionais. É que depois de desfilar em setembro na Nova York Fashion Week, sua marca de moda feminina ATITÚ foi convidada agora para subir nas passarelas francesas. Ela será a primeira marca capixaba a participar da Paris Fashion Week.
A marca participa do desfile "Flying Solo", voltado para novos talentos da moda em todo mundo. O desfile acontecerá dia 28 de fevereiro, na Galeria Bourbon, no coração de Paris, a poucos metros dos icônicos cartões portais da cidade, o Arco do Triunfo e a Champs-Élysées. O desfile será transmitido pelas redes sociais da marca (@use.atitu) que apresentará em primeira mão na passarela parisiense 8 looks da sua nova coleção cápsula "Gerações".
COLEÇÃO
Peças no tom off-white e o ‘Orchid flower’ dão o principal tom desta coleção trazendo elegância, intensidade e poder à alfaiataria moderna da marca. Franjas e correntes também surgem glamourosas em muitos detalhes e acabamentos.
"Essa coleção ‘Gerações’ tem um significado ainda mais especial para mim. Ela fala da nossa trajetória. ATITÚ nasceu vestindo amigas, jovens como eu, e ao longo desse um ano e meio passou a vestir as mães, as avós, mostrando que nossa moda é versátil, é atemporal e o exemplo tem o poder de despertar a admiração quando se trata de vestir. Por isso, costuramos afeto, eternizamos conquistas, cortamos fragmentos do tempo para que cada cliente possa se lembrar da sensação incrível ao usar as nossas criações."
Após o desfile em Paris, a coleção estará liberada para venda no site da marca www.atitu.com.br e a partir do dia 07 de março, as peças estarão no espaço conceito da marca, Praia do Canto.