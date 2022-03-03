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Renata Rasseli

Projeto de luta contra gordofobia do ES vira notícia no "New York Times"

O  Gorda na Lei, da  ativista Rayane Souza e da advogada Mariana Vieira, virou referência no tema no Brasil e no mundo

Públicado em 

03 mar 2022 às 11:56
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Mariana Vieira e Rayane Souza
Mariana Vieira e Rayane Souza são autoras do Projeto Gorda na Lei Crédito: Divulgação
O Gorda na Lei, projeto da dupla capixaba Rayane Souza e Mariana Vieira, que atua na luta contra a gordofobia na área jurídica, virou notícia no "New York Times". O correspondente do jornal na América do Sul, Jack Nicas, cita o projeto como referência na área no Brasil. O Gorda na Lei, que é ativista e sem fins lucrativos, visa compartilhar informação clara e de maneira dinâmica à respeito dos direitos da pessoa gorda.
Rayne é Ativista antigordofobia, formada em Direito e pós graduada em Direito Digital. Mariana é advogada e membro da comissão de direitos sociais da OAB-ES.
O Projeto Gorda na Lei, do ES, é destaque no NYT
O Projeto Gorda na Lei, do ES, é destaque no NYT Crédito: Reprodução
"Estamos felizes e gratas em receber esse reconhecimento. Debater sobre gordofobia no âmbito jurídico é de extrema relevância diante da necessidade de rompermos com os paradigmas do corpo gordo, a fim de torná-lo digno de acesso e direitos básicos."
Rayane Souza - Fundadora do projeto "Gorda na Lei"

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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