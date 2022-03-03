Projeto de luta contra gordofobia do ES vira notícia no "New York Times"

O Gorda na Lei, projeto da dupla capixaba Rayane Souza e Mariana Vieira, que atua na luta contra a gordofobia na área jurídica, virou notícia no "New York Times". O correspondente do jornal na América do Sul, Jack Nicas, cita o projeto como referência na área no Brasil. O Gorda na Lei, que é ativista e sem fins lucrativos, visa compartilhar informação clara e de maneira dinâmica à respeito dos direitos da pessoa gorda.
Rayne é Ativista antigordofobia, formada em Direito e pós graduada em Direito Digital. Mariana é advogada e membro da comissão de direitos sociais da OAB-ES.
"Estamos felizes e gratas em receber esse reconhecimento. Debater sobre gordofobia no âmbito jurídico é de extrema relevância diante da necessidade de rompermos com os paradigmas do corpo gordo, a fim de torná-lo digno de acesso e direitos básicos."