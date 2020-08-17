Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Preconceito

Gordofobia: empoderamento é importante, mas acesso é essencial

A discriminação enfrentada por pessoas gordas também inclui desafios relacionados à acessibilidade que deveria ser garantida a elas por direito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 15:53

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 15:53

Isabelle do Prado lamenta a negligência do Estado em relação à falta de acesso. Crédito: Reprodução Instagram @bellepradost
Usar o transporte público, colocar um cinto de segurança, ir ao cinema ou sentar na cadeira de um bar. São atividades corriqueiras e simples - ou pelo menos deveriam ser. Essas tarefas são realizadas de forma tão natural que nós nem percebemos que, para algumas pessoas, viver não é tão simples assim. Além das questões ligadas à pressão estética, a gordofobia alcança níveis estruturais que limitam a vida, o desenvolvimento e o bem-estar da pessoa gorda.
O discurso de amor próprio é importante, porém não é o suficiente para romper essas barreiras. "Às vezes eu deixo de ir a lugares que não conheço por medo de o assento não me comportar. Não vou mais ao cinema da minha cidade porque a poltrona não me cabe e precisei gravar os modelos de ônibus que tenham roletas maiores, pois eu já fiquei agarrada em uma e foi muito vergonhoso e constrangedor", conta a estudante Isabelle do Prado.
Para Isabelle o principal desafio relacionado ao acesso é compartilhar espaços comuns. "Quando estamos dentro de um ônibus e o assento é pequeno, por exemplo, nos sentimos mal pelo desconforto e pelo fato de que a pessoa que vai sentar ao nosso lado também vai se sentir incomodado pela falta de espaço", diz.
"Como o corpo gordo é visto como inferior, não saudável e algo que 'dá pra consertar', os espaços não se sentem no dever de se adequar e considerar que as pessoas não podem se obrigar a emagrecer apenas para poder circular e viver normalmente", desabafa Isabelle sobre a ausência da fiscalização dos ambientes compartilhados - como os cinemas, bares e restaurantes -  por parte dos órgãos públicos.

Direitos

A garantia do acesso é um direito constitucional, porém, em muitos casos, a pessoa gorda não tem o mesmo direito que as outras. Mariana Reis estuda e escreve sobre  acessibilidade, ela explica que os órgãos públicos são falhos na garantia destes direitos. "A partir do momento em que o Estado não oferece acesso a alguém que possui necessidades especiais, ele impede o desenvolvimento do cidadão, pois ele não equipara as oportunidades", diz.
"Apesar de ser uma legislação, os espaços públicos ainda não são adaptados a todas as pessoas. Acesso é vida e todos usufruem dele, não deve existir uma política pública específica para determinados grupos, o Estado precisa atender a todos", complementa Mariana.

"E a saúde?"

A discriminação ocorre também de maneira institucional. De acordo com a pesquisa Profissionais Brasileiros  Um Panorama sobre Contratação, Demissão e Carreira realizada pela empresa Catho, em 2013, 6,2% dos empregadores assumidamente não contratam pessoas obesas. Além disso, a obesidade possui Cadastro Internacional de Doenças (CID 10E66) e a problemática de ser uma patologia é que coloca todas as pessoas gordas como doentes, sem considerar particularidades e interseccionalidades, mesmo que cerca de 30% dos indivíduos obesos tenham perfil metabólico e cardiovascular dentro da normalidade, de acordo com dados do Ministério da Saúde.
Ana Caroline Inácio é graduanda em pedagogia, professora, modelo plus size e atua nas redes sociais com um discurso de amor próprio, autoestima e questões raciais. Para ela, o discurso gordofóbico se apropria da questão da saúde para exercer seu preconceito. As pessoas não pensam na gente, tentam disfarçar o preconceito delas em forma de preocupação, mas a gente sabe bem quem quer ajudar e quem quer julgar o tamanho do seu corpo, desabafa a professora.
A gordofobia é uma opressão estrutural. Ela não pode se limitar à questão do amor próprio, porque nós sofremos diariamente e é para além disso. A gente precisa de um ativismo que não só incentive as pessoas a se amarem, mas que lute por acesso, coloca a modelo.

Ativismo digital

Rayane Souza é modelo plus size, digital influencer e colunista da Revista ag, ela considera o ativismo virtual uma das formas de conscientização da população em relação ao problema. Nas salas de aula, nos meios de comunicação, nem sempre esses assuntos são abordados de maneira adequada, então a liberdade de expressão que a rede social hoje oferece, proporciona essa possibilidade de atingirmos o máximo de pessoas possíveis".
"Acessibilidade no transporte público, na moda, na mídia, na saúde. Pessoas gordas, também são gente, e gente carece de acesso em todos os âmbitos"
Rayane Souza - Modelo plus size
Auto Aceitação é o primeiro passo. O segundo passo é o respeito ao próximo. O terceiro é acessibilidade. Acessibilidade no transporte público, na moda, na mídia, na saúde. Pessoas gordas, também são gente, e gente carece de acesso em todos os âmbitos, coloca a modelo.
Rayane usa as redes sociais para conscientizar e reinvindicar direitos. Crédito: Reprodução Instagram (@rayanesouzaplus)

Veja Também

3 coisas pra aprender sobre seu corpo na quarentena

Clean Beauty: 'onda verde' veio pra ficar no mercado da beleza

Você também pode se inspirar nas mulheres grandes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados