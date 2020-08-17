Gordofobia: empoderamento é importante, mas acesso é essencial

Isabelle do Prado lamenta a negligência do Estado em relação à falta de acesso. Crédito: Reprodução Instagram @bellepradost

Usar o transporte público, colocar um cinto de segurança, ir ao cinema ou sentar na cadeira de um bar. São atividades corriqueiras e simples - ou pelo menos deveriam ser. Essas tarefas são realizadas de forma tão natural que nós nem percebemos que, para algumas pessoas, viver não é tão simples assim. Além das questões ligadas à pressão estética, a gordofobia alcança níveis estruturais que limitam a vida, o desenvolvimento e o bem-estar da pessoa gorda.

O discurso de amor próprio é importante, porém não é o suficiente para romper essas barreiras. "Às vezes eu deixo de ir a lugares que não conheço por medo de o assento não me comportar. Não vou mais ao cinema da minha cidade porque a poltrona não me cabe e precisei gravar os modelos de ônibus que tenham roletas maiores, pois eu já fiquei agarrada em uma e foi muito vergonhoso e constrangedor", conta a estudante Isabelle do Prado.

Para Isabelle o principal desafio relacionado ao acesso é compartilhar espaços comuns. "Quando estamos dentro de um ônibus e o assento é pequeno, por exemplo, nos sentimos mal pelo desconforto e pelo fato de que a pessoa que vai sentar ao nosso lado também vai se sentir incomodado pela falta de espaço", diz.

"Como o corpo gordo é visto como inferior, não saudável e algo que 'dá pra consertar', os espaços não se sentem no dever de se adequar e considerar que as pessoas não podem se obrigar a emagrecer apenas para poder circular e viver normalmente", desabafa Isabelle sobre a ausência da fiscalização dos ambientes compartilhados - como os cinemas, bares e restaurantes - por parte dos órgãos públicos.

Direitos

A garantia do acesso é um direito constitucional, porém, em muitos casos, a pessoa gorda não tem o mesmo direito que as outras. Mariana Reis estuda e escreve sobre acessibilidade, ela explica que os órgãos públicos são falhos na garantia destes direitos. "A partir do momento em que o Estado não oferece acesso a alguém que possui necessidades especiais, ele impede o desenvolvimento do cidadão, pois ele não equipara as oportunidades", diz.

"Apesar de ser uma legislação, os espaços públicos ainda não são adaptados a todas as pessoas. Acesso é vida e todos usufruem dele, não deve existir uma política pública específica para determinados grupos, o Estado precisa atender a todos", complementa Mariana.

"E a saúde?"

A discriminação ocorre também de maneira institucional. De acordo com a pesquisa Profissionais Brasileiros  Um Panorama sobre Contratação, Demissão e Carreira realizada pela empresa Catho, em 2013, 6,2% dos empregadores assumidamente não contratam pessoas obesas. Além disso, a obesidade possui Cadastro Internacional de Doenças (CID 10E66) e a problemática de ser uma patologia é que coloca todas as pessoas gordas como doentes, sem considerar particularidades e interseccionalidades, mesmo que cerca de 30% dos indivíduos obesos tenham perfil metabólico e cardiovascular dentro da normalidade, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Ana Caroline Inácio é graduanda em pedagogia, professora, modelo plus size e atua nas redes sociais com um discurso de amor próprio, autoestima e questões raciais. Para ela, o discurso gordofóbico se apropria da questão da saúde para exercer seu preconceito. As pessoas não pensam na gente, tentam disfarçar o preconceito delas em forma de preocupação, mas a gente sabe bem quem quer ajudar e quem quer julgar o tamanho do seu corpo, desabafa a professora.

A gordofobia é uma opressão estrutural. Ela não pode se limitar à questão do amor próprio, porque nós sofremos diariamente e é para além disso. A gente precisa de um ativismo que não só incentive as pessoas a se amarem, mas que lute por acesso, coloca a modelo.

Ativismo digital

Rayane Souza é modelo plus size, digital influencer e colunista da Revista ag, ela considera o ativismo virtual uma das formas de conscientização da população em relação ao problema. Nas salas de aula, nos meios de comunicação, nem sempre esses assuntos são abordados de maneira adequada, então a liberdade de expressão que a rede social hoje oferece, proporciona essa possibilidade de atingirmos o máximo de pessoas possíveis".

"Acessibilidade no transporte público, na moda, na mídia, na saúde. Pessoas gordas, também são gente, e gente carece de acesso em todos os âmbitos" Rayane Souza - Modelo plus size

Auto Aceitação é o primeiro passo. O segundo passo é o respeito ao próximo. O terceiro é acessibilidade. Acessibilidade no transporte público, na moda, na mídia, na saúde. Pessoas gordas, também são gente, e gente carece de acesso em todos os âmbitos, coloca a modelo.