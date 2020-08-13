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Você também pode se inspirar nas mulheres grandes

Que tal sair da bolha e valorizar belezas reais? Ju Romano, Manúh Rubi e Júlia Maria Vecchi são exemplos de mulheres incríveis que têm muito a ensinar

Públicado em 

13 ago 2020 às 09:00
Rayane Souza

Colunista

Rayane Souza

Quando eu era adolescente, minhas maiores referências saíam das páginas de revistas teen, como Capricho, TodaTeen e todo aquele universo lúdico que para uma menina adolescente de 15 anos era indispensável.
Porém, ao abrir aquelas páginas eu só enxergava um tipo de corpo, de cabelo e de pele. Todas meninas magras, de cabelos lisos e brancas. É óbvio que não podia deixar de perceber que eu era bem diferente.

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Quando nova, eu não enxergava essa diferença como algo único e poderoso como enxergo hoje, e minha busca pela identificação acabava gerando em mim frustração e um sentimento de exclusão.
O tempo passou, e com o processo de autoconhecimento fui entendendo a mulher que sou, o corpo que carrego e as belezas existentes nele. A transformação não aconteceu só em mim, mas do lado de fora, e as referências também mudaram.
Moda e beleza são assuntos relacionados, na maiores das vezes, ao público feminino. Mas, até então, onde estavam as mulheres gordas, negras, mais maduras? Se você, assim como eu, gosta de sair da bolha e se inspirar em belezas reais, siga essas mulheres incríveis que têm muito a dizer e a ensinar:

JU ROMANO 

  • Blogueira de moda plus size, Ju Romano (@ju_romano) é uma pioneira em estilo para mulheres gordas.
Ju Romano, criadora de conteúdo plus size
Crédito: Ju Romano/Instagram

MANÚH RUBI

  • Pensa em um mulherão. Pensou? Pois a Manúh (@manuhrubi) é mais do que isso! É representatividade e poder. Modelo plus size, ela tornou-se uma das musas do badalado fotógrafo Mario Testino.
Manúh Rubi, modelo e criadora de conteúdo pluz size
Crédito: Manúh Rubi/Instagram

JÚLIA MARIA VECCHI

  • Moda ousada e divertida, empoderamento e autenticidade definem os looks de Julia Maria Vecchi (@junovecchi).
Júlia Maria Vecchi, criadora de conteúdo plus size
Crédito: Júlia Maria Vecchi/Instagram
Acompanhe a colunista também no Instagram.

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Rayane Souza

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