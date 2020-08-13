Você também pode se inspirar nas mulheres grandes

Quando eu era adolescente, minhas maiores referências saíam das páginas de revistas teen, como Capricho, TodaTeen e todo aquele universo lúdico que para uma menina adolescente de 15 anos era indispensável.

Porém, ao abrir aquelas páginas eu só enxergava um tipo de corpo, de cabelo e de pele. Todas meninas magras, de cabelos lisos e brancas. É óbvio que não podia deixar de perceber que eu era bem diferente.

Quando nova, eu não enxergava essa diferença como algo único e poderoso como enxergo hoje, e minha busca pela identificação acabava gerando em mim frustração e um sentimento de exclusão.

O tempo passou, e com o processo de autoconhecimento fui entendendo a mulher que sou, o corpo que carrego e as belezas existentes nele. A transformação não aconteceu só em mim, mas do lado de fora, e as referências também mudaram.

Moda e beleza são assuntos relacionados, na maiores das vezes, ao público feminino. Mas, até então, onde estavam as mulheres gordas, negras, mais maduras? Se você, assim como eu, gosta de sair da bolha e se inspirar em belezas reais, siga essas mulheres incríveis que têm muito a dizer e a ensinar:

JU ROMANO

Blogueira de moda plus size, Ju Romano ( @ju_romano ) é uma pioneira em estilo para mulheres gordas.

Crédito: Ju Romano/Instagram

MANÚH RUBI

Pensa em um mulherão. Pensou? Pois a Manúh (@manuhrubi) é mais do que isso! É representatividade e poder. Modelo plus size, ela tornou-se uma das musas do badalado fotógrafo Mario Testino.

Crédito: Manúh Rubi/Instagram

JÚLIA MARIA VECCHI

Moda ousada e divertida, empoderamento e autenticidade definem os looks de Julia Maria Vecchi (@junovecchi).

Crédito: Júlia Maria Vecchi/Instagram