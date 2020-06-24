Uma representatividade de conto de fadas

A digital influencer @luuhcavalli representa a princesa Ariel Crédito: Reprodução/ Instagram

Depois de algumas semanas polêmicas falando sobre gordofobia, que tal um assunto que vai te deixar literalmente encantada? Nos últimos dias as redes sociais foram tomadas pela repercussão gerada por um vídeo, criado por influenciadoras plus size do Brasil, com a temática: “E se as princesas da Disney fossem gordas?".

Exatamente! Você não está lendo errado e eu vou te contar essa história. No vídeo cada influenciadora representa uma princesa como cinderela, branca de neve, jasmine, entre outras que encantaram nossa infância e que encantam a nova geração. A reação popular foi inesperada e a campanha já ultrapassa mais de 200 mil visualizações.

Entre comentários, muitas mulheres se diziam representadas, e que de fato sempre sentiram falta de encontrar nas telonas dos filmes uma princesa “real”. Os contos das princesas sempre chamaram atenção por conta de seus enredos apaixonantes, românticos, alguns também trazem muita aventura e empoderamento, mas ainda encontramos uma imagem padronizada.

Mulheres se sentiram abraçadas por este conto de fada, e que quando crianças foram afastadas deste sonho de se enxergarem como verdadeiras princesas. Vamos analisar o que te torna uma mulher digna de uma coroa?

Uma mulher dona da sua história, da sua carreira, dona de si. E sobre as mulheres que nunca precisaram estar perto de um parceiro para se consagrarem? Essas sim são as verdadeiras princesas, não acham? Acredito que as histórias encantadas estejam desatualizadas e essas princesas modernas e reais nos ensinam isso.

O quão importante é ensinar as nossas crianças através desses exemplos o significado de diversidade, beleza e empoderamento. E o quanto somos responsáveis pelos conceitos sobre o que é ser belo e bem-sucedido que passamos aos nossos filhos.

Tenho a certeza de que muitas coisas mudariam na minha vida e na minha realidade quando criança e adolescente, caso pudesse ter tido a oportunidade de acesso a campanhas como essas. Representatividade muda tudo. Muda uma sociedade, uma história e muda até um conto de fadas.