César Menotti e a gordofobia autorizada

Cantor César Menotti faz piadas com seu peso Crédito: Reprodução/ Instagram

Gordofobia é um assunto ainda complexo dentro das discussões e relações interpessoais, por se tratar de um termo ainda pouco compreendido e entendido como relevante, mas estamos aqui pra isso.

Eu como uma mulher gorda desde adolescência, me utilizei de humor por muitos anos como forma de defesa. Fazer piadas com o meu peso, o meu corpo, era uma forma de blindar aquilo que já sabia que poderia partir dos outros. Era uma autodefesa que na verdade foi grande ilusão. Porque eu continuava sendo uma uma mulher não resolvida que usava apenas um disfarce.

Muitas pessoas, que não se sentem confortáveis com seu corpo e com o seu peso, se utilizam dessa maneira pra não demonstrarem suas fraquezas e frustrações diante do preconceito e das chacotas, mas não é o melhor caminho pra gente passar por esse processo de aceitação.

Uma situação que vem chamando muita atenção nas redes sociais, são as postagens do cantor sertanejo César Menotti, da dupla “César Menotti e Fabiano". O cantor, que é gordo, tem utilizado suas redes pra publicar diversas piadas em excessividade sobre o seu peso , corpo e tamanho, no intuito de “ entreter o seu público”. Mas algumas delas são bastante gordofóbicas .

Acredito que ser um artista de nível nacional, e estar sempre exposto estando fora do padrão não é fácil. Quantas cobranças em relação ao seu peso já deve ter sofrido? Inclusive programas de TV dispostos a mudar os hábitos do cantor já foram realizados. Quando o seu peso chama mais atenção do que o seu talento, podemos perceber o quanto somos uma sociedade adoecida.

Cantor César Menotti faz piadas com seu peso Crédito: Reprodução/ Instagram

E acredito que por esse aspecto, e sabendo disso, fazer piada consigo mesmo pode deixar as coisas mais fáceis de lidar. Mas não é bem assim.

Muitos nas redes questionaram, dizendo que o corpo é dele, logo ele possui o direito de falar o que quiser sobre si mesmo! E sim, não está errada essa colocação, nós apenas precisamos nos lembrar que, quando somos coniventes com a gordofobia, e participamos dela, não estamos autorizando que a cometam apenas conosco, mas também com os outros.

César Menotti se esqueceu que, se colocando dessa maneira preconceituosa consigo mesmo, ele não só apenas autoriza que seus fãs e diversos seguidores o tratem dessa forma, também tratem os outros. Quando eu me ataco, eu naturalizo diante do outro esses tipos de comentários e pensamentos. O que pra mim, não passa de um grande desserviço social.

Um exemplo disso foi a reação do ator Dado Dollabella, que ao ver as postagens sarcásticas do cantor, exigiu que o mesmo apresentasse seus exames e suas taxas, já que demonstra ser alguém tão bem resolvido com seu peso ao ponto de ironizá-lo.

Entende a nossa reflexão? Quando a gente se discrimina, permitimos que os outros façam o mesmo e até cobrem de nós, algo que não diz respeito aos outros. Isso é muito sério!

E mesmo que possamos ser bem resolvidos com o nosso peso/corpo, lembre-se que muitos sofrem por aquilo, e aí lembramos da nossa palavrinha mágica: empatia.

Nós não precisamos disso. Você não precisa disso. Pare de se colocar pra baixo, de utilizar de piadas que te desmerecem. É uma grande ilusão acharmos que essa autodefesa trará algo positivo as nossas vidas, pois não trará. Todo processo de aceitação demanda tempo e paciência e, principalmente, respeito por nós mesmos.

E falando de gordofobia, vamos entender de uma vez por todas que o corpo de ninguém é alvo de piada. Não fale do corpo do outro, isso não te pertence, e seja também um canal de informações pras pessoas que te rodeiam, e intervenha caso presencie qualquer ato gordofóbico sendo cometido naquele momento.