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Julgamento

O emagrecimento de Adele

Quando o mundo para pra admirar o emagrecimento de alguém e celebrar um corpo magro tem algo errado acontecendo

Públicado em 

13 mai 2020 às 13:44
Rayane Souza

Colunista

Rayane Souza

Adele compartilhou uma foto em que aparecia mais magra e o clique movimentou as redes sociais
Adele compartilhou uma foto em que aparecia mais magra e o clique movimentou as redes sociais Crédito: Reprodução/ Instagram
A cantora britânica Adele, após alguns meses ausente, postou em suas redes sociais uma foto comemorando seu aniversário. Mas o que chamou atenção do mundo foi o seu emagrecimento. A postagem está lotada de comentários como “Agora ela está linda” ou “Nossa, quero essa dieta”. Foram aproximadamente 4 milhões de likes na foto, e mais de 100 mil comentários sobre o seu novo corpo. No Twitter o emagrecimento de Adele ficou entre os tópicos mais comentados ultrapassando assuntos relacionados ao coronavírus.
Quando o mundo para pra admirar o emagrecimento de alguém e celebrar um corpo magro tem algo errado acontecendo. A sociedade continua se preocupando com o corpo alheio, ou pior, ainda se sente legítima para comentar o corpo do outro , sem consentimento.
Celebrar o corpo magro (na verdade qualquer corpo) não é apenas “esquisito” mas também invasivo.
Quando a gente celebra o emagrecimento alheio, sem realmente fazer parte daquilo, e entender o que levou o outro a tomar aquela decisão de perder peso, podemos estar celebrando uma depressão, um distúrbio alimentar, uma enfermidade... Já parou pra pensar nisso?
Nem sempre o que leva o emagrecimento do outro é o hábito saudável, ou uma escolha , então reflita sobre as suas atitudes de elogiar o emagrecimento alheio, sem ter sua opinião solicitada. Parabenizar pelo emagrecimento também não deveria ser considerado elogio. Porque fomenta ainda mais o quanto um corpo não magro, ou um corpo gordo,  é digno de ofensas e rejeição.
Emagrecer ou engordar é algo individual, que só deve ser comentado quando compartilhado, fora isso, não se envolva, porque é apenas um corpo em mudanças, e não um evento social ou o final da copa do mundo.
A repercussão da foto de Adele só deixa claro o quanto vivemos em uma sociedade rasa e escravizada aos padrões, ao ponto de esquecermos de quem estamos falando. Será que Adele se sentiu tão confortável com mais de 3 milhões de pessoas falando do seu corpo, enquanto poderiam falar o quanto sentem falta de suas músicas?
Se colocamos o corpo do outro acima do próprio, esquecendo de quem o outro é, seus talentos, seus sentimentos, somos de fato uma sociedade adoecida. Enquanto muitos esperam que a cantora de manifeste em respeito de sua dieta, eu espero ansiosamente pelas suas próximas músicas!
E Adele, SEMPRE foi linda, e continua linda.

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