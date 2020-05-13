Adele compartilhou uma foto em que aparecia mais magra e o clique movimentou as redes sociais Crédito: Reprodução/ Instagram

A cantora britânica Adele, após alguns meses ausente, postou em suas redes sociais uma foto comemorando seu aniversário. Mas o que chamou atenção do mundo foi o seu emagrecimento. A postagem está lotada de comentários como “Agora ela está linda” ou “Nossa, quero essa dieta”. Foram aproximadamente 4 milhões de likes na foto, e mais de 100 mil comentários sobre o seu novo corpo. No Twitter o emagrecimento de Adele ficou entre os tópicos mais comentados ultrapassando assuntos relacionados ao coronavírus.

Quando o mundo para pra admirar o emagrecimento de alguém e celebrar um corpo magro tem algo errado acontecendo. A sociedade continua se preocupando com o corpo alheio, ou pior, ainda se sente legítima para comentar o corpo do outro , sem consentimento.

Celebrar o corpo magro (na verdade qualquer corpo) não é apenas “esquisito” mas também invasivo.

Quando a gente celebra o emagrecimento alheio, sem realmente fazer parte daquilo, e entender o que levou o outro a tomar aquela decisão de perder peso, podemos estar celebrando uma depressão, um distúrbio alimentar, uma enfermidade... Já parou pra pensar nisso?

Nem sempre o que leva o emagrecimento do outro é o hábito saudável, ou uma escolha , então reflita sobre as suas atitudes de elogiar o emagrecimento alheio, sem ter sua opinião solicitada. Parabenizar pelo emagrecimento também não deveria ser considerado elogio. Porque fomenta ainda mais o quanto um corpo não magro, ou um corpo gordo, é digno de ofensas e rejeição.

Emagrecer ou engordar é algo individual, que só deve ser comentado quando compartilhado, fora isso, não se envolva, porque é apenas um corpo em mudanças, e não um evento social ou o final da copa do mundo.

A repercussão da foto de Adele só deixa claro o quanto vivemos em uma sociedade rasa e escravizada aos padrões, ao ponto de esquecermos de quem estamos falando. Será que Adele se sentiu tão confortável com mais de 3 milhões de pessoas falando do seu corpo, enquanto poderiam falar o quanto sentem falta de suas músicas?

Se colocamos o corpo do outro acima do próprio, esquecendo de quem o outro é, seus talentos, seus sentimentos, somos de fato uma sociedade adoecida. Enquanto muitos esperam que a cantora de manifeste em respeito de sua dieta, eu espero ansiosamente pelas suas próximas músicas!