3 coisas pra aprender sobre seu corpo na quarentena

Crédito: Reprodução/ Instagram @helenamorani

Seguimos em nossas casas, cumprindo a missão de “ esperar”. A gente trabalha em casa, coloca as séries em dia, testa uma receita nova, e aprende um pouco mais sobre si mesmo a cada dia. E autoconhecimento nunca é demais. Prazeroso é se descobrir e se reinventar, e por mais que hoje tenhamos tempo (esse que nos foi imposto) , porque não usá-lo e resignificarmos alguns detalhes de nossas vidas? Vamos quebrar alguns estigmas?

A QUARENTENA NÃO VAI MUDAR O SEU CORPO RADICALMENTE!

Já falamos um pouco sobre isso, sobre a preocupação excessiva e nada natural de ganhar peso no isolamento. A rotina tem mudado? Sem dúvida. Mas não é capaz de desestabilizar hábitos de uma semana para outra. É uma preocupação banal que faz mal pra gente, pensar que, nesse momento, ganhar peso seria o mais trágico que pode acontecer com você.

Você não vai se tornar uma pessoa gorda, obesa, porque está em casa e, consequentemente, comendo mais vezes ao dia. Obesidade é algo muito mais complexo que isso. Logo, não é motivo de piada. Vamos combinar! Tem algo muito mais sério acontecendo no mundo do que os carboidratos em excesso.

O ESPELHO TAMBÉM É SEU AMIGO!

Vamos resignificá-lo? Ao invés de irmos pro espelho pra procurar os “ efeitos” da quarentena, que tal começarmos a olharmos pros nossos corpos com olhos além da estética?

Aproveite o tempo em casa e se olhe com mais carinho. Que tal listar aquelas qualidades que passam despercebidas na correria do dia dia? Você não se resume em um padrão!

Vamos falar em um corpo forte, forte por carregar uma história, lutas, sonhos, um corpo que carrega uma essência que só você tem. Um corpo único, digno de celebração.

SEU CORPO COMO SUA MELHOR ARMADURA!

No momento delicado que estamos passando, nossa maior aliança é com o nosso corpo! Como cuidamos dele, o protegemos, o deixamos imune. Quando deixamos que preocupações banais tomem conta das nossas prioridades, esquecemos o quanto nosso corpo tem poder. Poder de nos blindar. Muito mais importante do que a calça jeans entrar, é estarmos imunes e protegidos.

Nosso corpo vai além de uma capa.

Eu espero que quando a gente saia dessa, nossas prioridades também mudem, e que a gente valorize detalhes em nós mesmos que estavámos deixando passar!