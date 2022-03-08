Dia da Mulher: 11 profissionais de sucesso falam de conquistas e desafios

Odile Ginaid, assessora de investimentos e velejadora

O futuro das Óticas Paris, empresa que está há 42 anos na vida dos capixabas, hoje tem o nome de Ana Luiza Azevedo, que aos 29 anos, já atua há mais de seis na direção executiva da rede de óticas e vem trabalhando para fazer a diferença e transformar o olhar da marca interna e externamente. Ela esteve à frente das principais mudanças empregadas para a modernização da marca e convergência com os novos tempos. Liderou a implantação do e-commerce entre 2020 e 2021, que possibilitou a expansão da marca e inserção no mercado nacional, e também inaugurou a décima primeira loja das Óticas Paris, em julho de 2020, no segundo piso do Shopping Vitória. “Estamos em pleno funcionamento nas lojas físicas e agora com abrangência para todo Brasil, com o e-commerce, que é um passo muito importante”. Formada em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV) e pós graduada em Administração e possui MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Ana conta que sempre foi apaixonada por óculos e se encantava em acompanhar de perto as atividades do pai, o fundador, Getulio.

A chef Bárbara Verzola, 41 anos, comanda uma casa com os três filhos - Matias, Cora e Luísa - e a cozinha de um restaurante que está entre os 100 melhores da América Latina, o Soeta, com muita simpatia, empatia e força. "Pra mim, o Dia da Mulher serve para legitimar a voz, o olhar e a guia do feminino. Esse que desde Eva, puxa a evolução do mundo".

Designer de joias, empresária, e, em breve, mãe de 3 meninos, Carolina Neves brilhou na capa da Glamour Brasil contando sua carreira de sucesso dentro e fora do Brasil, no último mês. Há 2 anos, ela divide o trabalho com o marido Pedro, os cuidados com Ben e Martin e aguarda a chegada do terceiro herdeirinho (o nome ainda não foi decidido) para as próximas semanas. "Acho importante uma data só nossa, mas somente para reforçar aquilo que deve ser celebrado todos os dias: as mulheres fortes, corajosas, destemidas e lutadoras que estão na luta e na estrada vencendo todo dia uma batalha".

O mercado financeiro é um ambiente predominantemente masculino, mas as mulheres têm ocupado cada vez mais espaço. Cecília Perini, 33 anos, casada, mãe de duas meninas - Mariana (8 anos) e Estela (5 anos) - é exemplo disso. A economista comanda, há quase dois anos, a XP no ES – instituição que há mais de 20 anos é referência no Brasil quando o assunto é investimento. Cecília iniciou sua carreira aos 14 anos como menor aprendiz no Mercado Exportação de Café e hoje é a responsável pela XP no Espírito Santo e na Bahia. “Vim cuidar da expansão e regionalização do atendimento dos clientes da Matriz da XP que antes eram atendidos em São Paulo e agora podem contar com o atendimento local e personalizado”, explica. A jovem economista está à frente de uma equipe de 35 profissionais regionais, sendo 22 mulheres. “A minha própria rotina e carreira sempre conectou e atraiu muitas mulheres para o time, que tenho total liberdade para montar. Sempre compartilho como consigo equilibrar o tempo entre trabalho e família”, conta. Na XP, ela cita vários exemplos de mulheres fortes que a inspiram, mas uma em especial: Marta Pinheiro, uma das sócias da instituição. “A XP tem o MLHR3, um grupo criado por mulheres e que conta com homens aliados onde trocamos experiências e tratamos de limitação e preconceito que ainda existem no mercado. Encontrei um ambiente acolhedor. Entrei na instituição em um momento em que já existiam projetos para fomentar a diversidade e aumentar o número de mulheres na empresa como um todo e em cargos de liderança”, conta.

Professora, coreógrafa, dançarina e psquisadora do movimento, Desireé Gundim Santos Barcelos, 28 anos, diz que o Dia da Mulher serve para lembrar da luta de todas as mulheres que "vieram antes de nós" e que o sexo nada frágil deve seguir lutando pelos seus direitos.

"A importância do Dia da Mulher é a certeza que não podemos parar de buscar nossos direitos e celebrar alguns que foram conquistados. Luta pela cidadania, sexualidade, interseccionalidade, luta contra violência, eliminação da discriminação e por igualdade gênero", diz a advogada e presidente da Comissão da Mulher Advogada, Genaina Ferreira de Vasconcellos, de 44 anos.

Médica ginecologista e obstetra, cantora e mãe de Elis, Juana Zancheta Vieira considera o Dia da Mulher uma data inspiradora. "Devemos nos inspirar em grandes mulheres que conquistaram espaço e visibilidade na sociedade, no meio artístico, político e social, além de celebrar as conquistas como, por exemplo, o direito ao voto, a Lei Maria da Penha, a luta contra a desigualdade entre gêneros. É uma data para valorizarmos as mulheres guerreiras, anônimas, do dia a dia , sabe?! Hoje é dia de celebrar grandes vitórias nessa sociedade ainda tão desigual de oportunidades e direitos para as mulheres."

Aos 24 anos de idade, Júlia Loyola colocou a moda capixaba na cena mundial. Sua marca ATITÚ brilhou nas passarelas da Nova York Fashion Week e Paris Fashion Week. "A data de hoje é um momento especial para brindar as nossas conquistas, histórias, independência de voto e fala, protagonismo de forma sólida e reconhecimento do mérito por exercermos múltiplas funções na sociedade, sendo todas com maestria".

Mãe do Davi, mulher do Cícero Ribeiro, consultora de marketing e empresária do setor de entretenimento, Mayka Schneider considera o dia 8 de março um símbolo de conquistas, mas também de muita LUTA! "O Dia da Mulher é um dia para nos lembrarmos que somos ÚNICAS, que beleza não tem padrão… E que não somos rivais... Somos ALIMENTO e INSPIRAÇÃO mútua!"

Você consegue imaginar quantas dificuldades uma pessoa com deficiência visual enfrenta no dia a dia para executar mesmo as tarefas mais simples e cotidianas, como passear no shopping ou ir trabalhar? A cientista da computação e professora capixaba Neide Sellin pensou. Com o intuito de aumentar a inclusão dessas pessoas, ela fundou uma startup e desenvolveu a Lysa, o primeiro robô cão-guia do mundo. Neide, aos 41 anos, é casada, mãe de dois filhos, foi professora e virou empreendedora para colocar as ideias de seus estudantes em prática. Idealizada em 2011, enquanto trabalhava em um projeto de robótica de uma escola municipal da Serra, a Lysa foi desenvolvida ao longo dos anos e começou a ser produzida no Espírito Santo em 2018. O desejo da empresária é mudar para melhor a vida de milhões de brasileiros - nosso país tem cerca de 6 milhões de cegos - e a tecnologia empregada no processo é 100% brasileira e capixaba. O robô fez tanto sucesso que vem recebendo prêmios de instituições renomadas e investimentos, permitindo chegar a sua 2ª geração: mais eficiente, precisa e totalmente automatizada. "A Lysa traz, para o usuário, mais segurança, autonomia e um senso de independência que não tem preço. Além disso, ela é muito acessível, prática e leve, de fácil manuseio. Ocupa pouquíssimo espaço e pesa em média 3kg hoje em dia. Ela permite à pessoa desfrutar de atividades de lazer e vivenciar as experiências do dia a dia com liberdade”, conta Neide, hoje CEO e fundadora da empresa Vixsystem, que comercializa a Lysa. O projeto ficou entre as 12 melhores tecnologias do mundo no #SLINGSHOT2021, competição realizada em Singapura, e recebeu incentivo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), da FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) – empresa pública de fomento à ciência – e da Fapes (Fundação de Amparo à Pesquisa e à Inovação do ES). Recentemente, foi também selecionado para a final do Prêmio Fundación MAPFRE à Inovação Social, que será realizada na Espanha em maio. No momento, Neide está em Dubai, para onde foi convidada para falar mais sobre a Lysa.