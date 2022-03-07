A Gazeta estreia coluna sobre os bastidores do Carnaval de Vitória

Jornalista Any Cometti assina a coluna Ziriguidum Crédito: Carlos Alberto Silva

Ziriguidum, que estreia a temporada 2022 nesta terça-feira (08) em A Gazeta, sob a batuta do jornalista Any Cometti. O espaço vai reunir informações e bastidores do CBN Vitória. Sinal verde para a coluna, que estreia a temporada 2022 nesta terça-feira (08) em, sob a batuta do jornalistaO espaço vai reunir informações e bastidores do Carnaval de Vitória. A coluna acompanhará todos os detalhes dos desfiles das escolas de samba, nos dias 7, 8 e 9 de abril, no Sambão do Povo. E até a apuração da campeã do Carnaval capixaba, Any promete contar histórias das escolas, perfis de carnavalescos e todos os detalhes da festa. O conteúdo poderá ser conferido na programação da

ANIVERSÁRIO

Ana Nascif, a aniversariante Ana Cristina Pretti e Karla Toríbio Pimenta: celebrando entre amigas, na Praia do Canto! Crédito: Divulgação

PROTAGONISMO FEMININO NO VAREJO

A cada ano, as mulheres conquistam novos papéis na sociedade e caminham rumo ao protagonismo em diversos mercados de atuação. E no varejo não é diferente. Estudo recente realizado pelo Grupo Mulheres do Varejo apontou que, no Brasil, elas respondem por metade dos empregos no setor.

Além disso, representam 48% dos empreendedores no país: são cerca de 24 milhões de brasileiras tocando negócios próprios, gerando empregos e movimentando a economia, segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor 2020 (GEM).

“O varejo, durante muito tempo, foi um campo masculino, no qual a mulher era só consumidora. Mas elas, com talento e determinação, mudaram esse cenário. Hoje, há mulheres na liderança de grandes grupos varejistas, mostrando que têm competência e ideias inovadoras para fechar bons negócios e atender a uma clientela cada dia mais exigente. Elas são fundamentais para o crescimento e fortalecimento do setor”, afirmou o presidente da CDL Vitória, Rogério Alcântara.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Thais Ottoni, Isabela Ottoni e a aniversariante Judith Ottoni: noite de festa em ritmo de carnaval Crédito: Divulgação

CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A vice-presidente da OAB-ES, Anabela Galvão, estará presente nesta segunda-feira, 7 de março, às 10 horas, a convite do presidente do TJES, Fabio Clem de Oliveira, do Supervisor das Varas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, o Desembargador Fernando Zardini Antonio, e da Coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a Juíza Hermínia Maria Silveira Azoury, na Abertura da 20ª edição da semana "Justiça pela Paz em Casa", uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Em tempo Anabela atua na Comissão da Mulher Advogada e na Ouvidoria da Mulher, na Ordem.

FAMÍLIA

Claudieli, Kleverson e Miguel: família Passos à espera de Joaquim. Crédito: Jackie Campos

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Nesta terça-feira (08), as 84 mulheres que trabalham na Loga, operadora de internet, telefonia e TV por fibra óptica, debaterão em dois encontros virtuais, um de manhã e outro à tarde, o tema “A força da mulher como protagonista da sua história”. A conversa será mediada pela especialista em Jornada do Cliente da empresa Karolina Rangel e a psicóloga convidada Letícia Duarte. Segundo Karolina, o objetivo do encontro é celebrar o Dia Internacional da Mulher, reforçando o quanto é importante ela ser autora da própria história, independentemente de onde atua pessoal e profissionalmente.

SHOW

A cantora Elaine Rowena, Silvania Saadi e Helcias Castro: na apresentação de "Nossos Duos" na sexta-feira (04), no 244 Club, em Vitória Crédito: Márcia Almeida

NOVA EXPOSIÇÃO

O Museu de Arte do Espírito Santo, o Maes, abre, na próxima quarta (09), às 17h, a nova exposição "LINGUAGENS: Dionísio | Samú", que conta com obras destes dois artistas capixabas que integram acervo do museu. A mostra inaugura a sala permanente de exibição do acervo, que contará com recortes de importantes coleções que o espaço detém, apresentando obras de artistas capixabas e de outros estados.

RR NEWS

Valdecir Torezani convida para seu aniversário de 69 anos, na sexta-feira (11), no Le Buffet Master.

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Eduardo Borges e Max Lima recebem na quinta-feira ( 10) para o lançamento do A7 VIX, primeiro empreendimento imobiliário da Housi no ES. Roberta Faria, Caio Panissi, Natalia Pattaro e Collatino Neto vêm de São Paulo para prestigiar a festa.

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O hairstylist Heyd Tex recebe ao lado de sua equipe no Camarim Tex em Jardim Camburi, em tarde de festa nesta terça-feira (08), para homenagear as mulheres pelo seu dia.

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Alunos do Infantil IV ao 5º ano do Ensino Fundamental do Centro Educacional Leonardo da Vinci reúnem-se em dois momentos nesta terça-feira (08), na Praça da Convivência da escola, para a formação de um coro em celebração aos 33 anos de fundação da instituição de ensino. Serão cantadas músicas como "Clareana", "Essa é a Nossa Casa" e "Here Comes the Sun". O diretor Mário Broetto lembra que, depois de dois anos de restrições sanitárias rigorosas por conta da pandemia, esse será um momento especial, pois os pais poderão acompanhar presencialmente a breve apresentação, tomando os devidos cuidados, como o uso de máscara facial.

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